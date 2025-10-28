Tiempo estable este martes en la Comunitat Valenciana antes de que regresen las lluvias

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este martes poco nuboso o despejado, tendiendo al final del día a intervalos de nubes altas en general y a nuboso en el interior de la mitad sur, mientras las temperaturas mínimas bajarán en el extremo sur y las máximas registrarán cambios ligeros.

En cuanto al viento, será flojo de dirección variable, tendiendo a componente este en horas centrales, salvo en Alicante donde cambiarán a componente sur, localmente moderado en el litoral norte, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El miércoles se espera cielo nuboso tendiendo a muy nuboso, sin descartar precipitaciones débiles, más probables en el interior de la mitad norte, y temperaturas en ascenso, más acusado en el caso de las mínimas, que será localmente notable en el sur de Valencia.

El viento será mañana flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en horas centrales, tendiendo a sureste moderado en el litoral de Alicante a últimas horas.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: Castellón: 21,2 y 11,3 grados; Valencia: 24,5 y 12,2 grados; y Alicante: 24,6 y 9,2 grados.