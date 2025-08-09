El tiempo este sábado 9 de agosto en la Comunitat: es una escuela de calor

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un cielo despejado y temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero ascenso en el litoral norte, mientras continúa la ola de calor en la Comunitat Valenciana y en la mayor parte de España.

Para este sábado, el pronóstico para la Comunitat es de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde, donde no se descartan chubascos o tormentas ocasionales.

Asimismo, el viento tenderá a ser flojo variable a primeras, mientras que en las últimas horas de la jornada tenderá a ser flojo del este.

La ola de calor que azota España desde el pasado día 3 se prolongará hasta al menos el próximo jueves 14, según actualizó este viernes Aemet.

Las temperaturas extremas de las tres capitales de provincia en las últimas veinticuatro horas han sido las siguientes:

Castellón de la Plana: 22,6 y 32,4 grados

Valencia: 23,2 y 30,8 grados

Alicante: 21,5 y 33,4 grados.

Predicción marítima

Aguas costeras de Castellón: Componente este 2 a 3. Marejadilla.

Aguas costeras de Valencia: Componente este 2 a 3 local y ocasionalmente 4. Marejadilla.

Aguas costeras de Alicante: este y noreste 2 a 4. Marejadilla.