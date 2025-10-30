Tormentas fuertes en el litoral este jueves de bajas temperaturas en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana tendrá este jueves en la mitad sur chubascos ocasionalmente con tormenta, localmente fuertes en el litoral, que remitirán por la tarde, mientras que en la mitad norte habrá intervalos nubosos y poco nuboso por la tarde.

Las temperaturas mínimas variarán poco y las máximas descenderán en la mitad sur y sin cambios en el resto. Además, en el tercio sur, el viento soplará moderado del oeste y noroeste; en el resto del litoral, viento de componente norte moderado; en el interior, viento flojo variable, predominando el oeste con intervalos de moderado.

Según el pronóstico de Aemet, para el viernes se espera cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ascenso o sin cambios, y viento flojo a moderado predominando el oeste en horas centrales.

Las temperaturas mínimas de hoy en las capitales de provincia son de 14,7 grados en Castellón, 14,5 en Valencia y 16,5 en Alicante.