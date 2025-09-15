Un trágico accidente en Calpe acaba con la vida de un bebé de 20 días y deja herida grave a su madre

La ciudad alicantina de Calpe sigue este lunes conmocionada tras la tragedia sucedida este pasado domingo en el que un terrible accidente ha acabado con la vida de un bebé de apenas veinte días de vida y ha dejado herida de gravedad a su madre.

Un coche aparcado se deslizó sin control por la calle atropellando a las víctimas. Arrolló tanto a la progenitora como al niño, que se encontraba en su carrito de bebé.

Los investigadores analizan las causas del terrible suceso y barajan si el coche aparcado, que se deslizó por una vía con pendiente, no tenía el freno de mano puesto o tuvo lugar algún fallo en el vehículo que hizo que comenzara a circular. Después, arrolló a las víctimas en presencia del padre del bebé y de otro hijo de la pareja.

Los hechos, como ha adelantado el diario TodoAlicante, tuvieron lugar este domingo en la ciudad alicantina. Según las fuentes consultadas, el bebé ha fallecido y la madre ha sufrido heridas de gravedad, incluida la amputación de una pierna y un coágulo en el cerebro. Se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Dénia.