Tres detenidos, dos ya en prisión, tras incautar 1,2 kg de cocaína y 27.000 euros en billetes falsos en Mislata (Valencia)

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Mislata (Valencia) han incautado 1,2 kilos de cocaína y han detenido como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y falsificación de moneda a tres hombres, dos de los cuales ya han ingresado en prisión y se les imputa además un delito de robo con violencia.

Los hechos tuvieron lugar el domingo por la tarde, cuando se recibió aviso de un altercado entre varias personas en el aparcamiento del mercado municipal de Mislata, donde acudieron varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local.

Al llegar, los agentes observaron a varios varones que salieron huyendo en diferentes direcciones, y tras interceptarlos los agentes de la Policía Local de Mislata encontraron dentro de la mochila que portaba uno de los sospechosos lo que parecía ser cocaína perfectamente empaquetada y un arma.

Además, tras inspeccionar el vehículo de otro de los sospechosos se localizaron dos fajos de billetes envueltos en plástico, los cuales, tras examinarlos exhaustivamente resultaron ser falsos, según fuentes policiales.

Por tales hechos, los policías detuvieron a los tres sospechosos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y falsificación de moneda. Además, a dos de ellos se les imputa un delito de robo con violencia.

Continuando con las pesquisas, investigadores de la Policía Nacional tras solicitar la autorización judicial, realizaron tres registros domiciliarios en Manises, Quart de Poblet y Valencia, donde localizaron útiles empleados para el pesaje de sustancias estupefacientes.

En total, se han incautado 1,2 kilogramos de cocaína, 27.350 euros en billetes de uso no legal, una báscula de precisión, una pistola de fogueo con cargador y un vehículo.

De los arrestados, dos de ellos con antecedentes policiales, tras pasar a disposición judicial, han sido ingresado en prisión provisional, como presuntos responsable de los delitos de tráfico de drogas, falsificación de moneda y robo con violencia.