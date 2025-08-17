Tres detenidos en Orihuela (Alicante) por robar en una casa tras sustraer las llaves al propietario

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela (Alicante) a tres varones, de entre 31 y 38 años de edad, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en vivienda y robo con fuerza en interior de vehículo.

Los detenidos cometieron un robo con fuerza en un domicilio de la zona centro de la localidad mientras su propietario realizaba unas compras en un centro comercial cercano, según un comunicado remitido por la Policía Nacional.

Según la investigación policial, los autores siguieron a la víctima y tras acceder a su vehículo copiando la frecuencia de apertura se apoderaron de las llaves del domicilio y cometieron el robo.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el propietario del inmueble. Según su relato, salió del domicilio en su vehículo para realizar unas compras y a su regreso se percató del robo en la vivienda.

La víctima no encontraba las llaves al llegar al domicilio y regresó al centro comercial pensando que se le habrían caído en el aparcamiento, pero en el trayecto recibió una alerta de la central de alarmas que le avisó del robo en su domicilio.

La dotación policial comprobó a su llegada al inmueble, junto con el propietario, el robo de numerosas joyas, así como varios relojes, todo ello de alto valor económico.

Tras las gestiones realizadas por los agentes se pudo determinar que los presuntos autores actuaron de forma organizada y con un claro reparto de funciones: siguieron a la víctima hasta el centro comercial y una vez estacionó y abandonó el vehículo, accedieron a su interior, copiando la frecuencia de apertura con un sofisticado grabador de códigos.

Los sospechosos sustrajeron las llaves de la vivienda que tenía en el habitáculo del coche para acudir al domicilio y cometer el robo mientras su propietario estaba de compras.

En menos de 24 horas, y con toda la información recabada, se cercó una zona concreta de la localidad localizando el vehículo usado por los autores, que fueron detenidos cuando salían de su domicilio, por lo que se pidió al Juzgado de guardia un consentimiento de entrada y registro.

Tras el registro domiciliario los agentes incautaron, entre otros efectos, las joyas sustraídas del domicilio de la víctima, además de un aparato para el clonado de frecuencia de mandos de vehículos.

Los tres detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Orihuela.