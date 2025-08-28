Turistas británicos dicen que uno de sus destinos favoritos de toda España "ahora es un pueblo fantasma": "¿Qué ha pasado?"

Uno de los destinos favoritos para las vacaciones de muchos británicos, Benidorm, está generando conversación en redes sociales tras la publicación de varios videos en TikTok que lo muestran, aparentemente, más tranquilo de lo habitual en plena temporada alta. Uno de estos videos, compartido por el usuario británico @yorkshirebargainhunter, ha captado la atención al mostrar calles desiertas y bares vacíos en lo que describe como “pleno verano”. Moviendo la cámara por una de las zonas más concurridas de la ciudad, el turista afirma que Benidorm “parece una ciudad fantasma”.

“Todas las calles están completamente vacías. Deberían estar llenas, con las puertas de los bares abiertas y todo en plena actividad”, comenta en su video, mientras muestra una fila de mesas desocupadas y algunos locales aparentemente cerrados. Además, atribuye esta situación a las recientes protestas contra el turismo masivo que se han producido en diferentes puntos de España, incluyendo las islas. Según él, el mensaje de rechazo por parte de algunos sectores de la población local podría estar desincentivando las visitas: “La gente empieza a decir que no nos quieren aquí, y ahora está todo absolutamente muerto”, afirma.

Otros destinos turísticos han protagonizado escenas similares

Otros destinos turísticos españoles, como Mallorca o zonas de la Costa Blanca, también han aparecido en redes sociales con escenas similares. Según algunos medios locales, se ha registrado una ligera caída en las cifras de visitantes, especialmente durante los primeros meses del año. En la Costa Blanca, por ejemplo, el número de turistas que alquilaron viviendas vacacionales cayó un 2,2% en el primer semestre, con una baja más notable a partir de marzo, según datos publicados por el medio Sur en inglés.

Esta aparente disminución ha generado opiniones divididas. Mientras algunos negocios muestran preocupación por la bajada de visitantes, otros usuarios en redes sociales la ven como una oportunidad para equilibrar el modelo turístico actual. “Prefiero atender bien a 10 turistas que a 100 mal”, comenta una persona. Otro añade: “Ojalá podamos dejar de depender tanto del turismo y fortalecer otros sectores económicos en España”.