UGT denuncia el caos que se vivió en los dos colegios de El Saler por las lluvias del lunes

UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado este miércoles la situación de "caos" que se ha vivido estos días en los centros educativos públicos del Saler, el IES del Saler y el CEIP Lluís de Santàngel, tras la jornada de lluvias torrenciales del pasado lunes.

El sindicato lamenta en un comunicado que el Ayuntamiento de València no suspendiera las clases en estos centros que, aunque no fueron afectados por la dana, se encuentran junto a la Albufera, donde la mayoría de alumnado acude desplazado en autobús u otros medios.

Añaden que están ubicados además muy cerca de la zona donde se decretó la alerta roja, en límite al Perelló.

UGT señala que la situación de alerta naranja recomendaba evitar desplazamientos y en este caso "tendría que haberse actuado por la ubicación de los centros, donde las carreteras y calles próximas se inundaron y el caos se intensificó con la llegada de centenares de vehículos de las familias para tratar de recoger a sus hijos e hijas".

Añade que el Ayuntamiento contaba además con una petición enviada por las familias y docentes por registro de entrada para paralizar las clases, "que fue desatendida".

Como consecuencia de las lluvias, indica, ha habido problemas con la instalación eléctrica en el instituto, situaciones de nerviosismo y agitación entre el alumnado y parte del techo se ha inundado de agua, con el consecuente riesgo, que podría provocar una desgracia.

Según la información recabada por este sindicato, en el CEIP Lluís Santàngel ha habido desprendimientos al techo del comedor, con goteras y acumulación de agua desde ya el domingo, así como fuertes humedades en el comedor.

Además, varias aulas se han inundado de agua, lo que este martes imposibilitó el trabajo docente.

"Según sabemos, la directiva del centro avisó en el Ayuntamiento previamente al inicio de las clases, que envió técnicos que por la situación de las infraestructuras no han podido intervenir todavía para hacer reparaciones en el comedor", explica.

Agrega que en el CEIP Lluís de Santàngel el profesorado se ha visto obligado a hacer tareas de mantenimiento y ha dedicado su tiempo a sacar agua con escobas.

"Una sobrecarga y muestra más de la dejadez del Ayuntamiento de València a la hora de hacerse responsable del mantenimiento del centro, donde también ha caído un pino", denuncia.

Por otro lado, informa asimismo de que la valla metálica está en una grave situación de inestabilidad con riesgo de caída sobre el alumnado, y se tiene un árbol monumental sin mantenimiento desde hace cinco años, mientras "la carencia de mantenimiento ha facilitado la inundación de techos y aulas con atasco de cañerías".

UGT exige al Ayuntamiento de València "responsabilidad y defensa de la seguridad nuestros alumnos y alumnas y del profesorado".

Defiende que la adaptación de infraestructura a las diversas situaciones de emergencia climática "tiene que ser una prioridad", y la toma de medidas preventivas en lugares donde se prevén lluvias torrenciales "más seria si se quieren evitar problemas y situaciones de peligro".

"El negacionismo climático que parasita los gobiernos valencianos mata, y la incompetencia e imprudencia en el frente de las instituciones también", concluye.