Última hora a las 16:00h de los 10 incendios declarados en la Comunitat: se reactiva Artana y preocupa también Utiel

Está siendo un martes intenso en la extinción de incendios con el riesgo de tormentas secas, especialmente en Castellón. En total hay ya nueve incendios declarados por el servicio de Emergencias de la Generalitat valenciana en Callosa d'en Sarrià, Llombai, Higueruelas/Chelva, Torralba del Pinar, Artana, Bicorp, Cirat, Fuentes de Ayodar, Puebla de San Miguel y Utiel.

De todos ellos, dos se han dado ya por controlados, los de Llombai y Chelva, en cuyos lugares los medios se han retirado ya.

El que más preocupa de todos a esta hora de la tarde es el incendio forestal de Artana (Castellón), que ha sufrido un rebrote en una zona que resulta inaccesible para los medios terrestres, lo que ha provocado la movilización de un total de 7 medios aéreos, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Actualmente la temperatura en la zona es de 31 grados con una humedad del 55% y un viento de 14 kilómetros por hora.

Según ha explicado el servicio de Emergencias de la Generalitat, el fuego de Artana es la continuidad del de la localidad vecina de Tales, que se inició ayer a consecuencia de la caída de un rayo. El Consorcio ha informado de que actualmente trabajan en la zona cuatro unidades de Bomberos de la Generalitat, dos de la cuales son helitransportadas, además de 5 medios aéreos de la Generalitat (dos de ellos aviones) y un coordinador forestal del Consorcio.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Generalitat en Artana al igual que en Utiel. En este segundo municipio se ha declarado el incendio pasadas las 14:00 de la tarde y en él trabajan dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat con un medio aéreo.

Además este martes se ha declarado otro incendio por la posible caída de un rayo en Fuentes de Ayodar (Castellón), en cuya extinción trabajan tres medios aéreos, una dotación de bomberos del Consorcio de Castellón, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y una unidad de voluntarios forestales, además de un coordinador forestal.

El incendio en Callosa d'en Sarrià se ha considerado un "incendio de vegetación" y para él se han movilizado pasadas las 08:00 dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones de bomberos de la Diputación de Alicante así como un medio aéreo.

Pasadas las 09:00 se ha avistado "una columna de humo" en Llombai que se ha dado por controlada en menos de una hora tras haber movilizado tres medios aéreos y cuatro dotaciones de bomberos de la Diputación de Valencia.

Unos minutos más tarde, se ha notificado de otra columna de humo en una zona pinada de Higueruelas que más tarde se ha desplazado a Chelva, donde tras trabajar tres dotaciones de bomberos de la Diputación de Valencia y un medio aéreo se ha podido estabilizar y se han retirado antes de las 13:00 horas.

Un cuarto incendio se ha dado Torralba del Pinar, donde ya actúan los bomberos forestales de la Generalitat con medios terrestres y aéreos.

El quinto se ha declarado pasadas las 12:00 horas tras la caída de un rayo en el municipio de Artana, donde trabajan tres medios aéreos y bomberos forestales de la Generalitat.

El sexto lo ha anunciado el servicio de Emergencias en Bicorp a las 14:00 horas, y allí ya trabajan dos medios aéreos, así como una unidad de bomberos forestales de la Generalitat.

Por último, se ha avistado en Cirat una columna de humo minutos después de Bicorp, y allí ya están en las labores de extinción dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat con dos medios áereos.

En la noche del lunes los bomberos dieron por controlado el incendio en Teresa de Cofrentes, que había sido dado por estabilizado días atrás, y que ha quemado 504 hectáreas en una zona de 13 kilómetros cuadrados.

El riesgo de incendio sigue siendo extremo este martes 19 de agosto en toda la Comunitat Valenciana, especialmente por la posibilidad de que caigan rayos ante las tormentas secas en algunas zonas de la región. La Generalitat recuerda que un escenario 3 de riesgo como este está prohibido hacer barbacoas y encender cualquier tipo de fuego en zona agrícola o forestal.