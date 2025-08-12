Última hora: Sanidad avisa de riesgo alto por calor en 28 municipios de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad ha avisado de nivel de riesgo alto para la salud por altas temperaturas este martes en 28 municipios de las comarcas de Els ports y L'Alt Maestrat, en la provincia de Castellón, y la Ribera Alta, en la provincia de Valencia.

Los municipios afectados en Els Ports son Cinctorres, Forcall, La Mata de Morella, Olocau del Rey, Palqnques, Todolella, Villores y Zorita del Maestrazgo; y en L'Alt Maestrat son la Torre d'en Besora y Vilar de Canes.

En la comarca valenciana de la Ribera Alta, las localidades con riesgo alto son Alberic, Alcàntera de Xúquer, Antella, Beneixida, Benimodo, Benimuslem, Cotes, Càrcer, Gavarda, Manuel, Massalavés, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sant Joaqnet, Senyera, Sumacàrcer, Castelló y l'Énova.

Además, avisa de riesgo medio para la salud por altas temperaturas en 61 localidades de doce comarcas de la Comunitat: El Baix Maestrat, el Baix Segura, el Camp de Túria, el Comtat, Els Ports, l'Alt Maestrat, La Hoya de Buñol, la Plana Alta, la Plana Baixa, la Ribera Alta, la Ribera Baixa y La Safor.

Desde la Conselleria advierten de que el calor extremo perjudica seriamente la salud, especialmente en los más vulnerables, y ante la ola de calor recomiendan beber abundante agua, evitar el sol en las horas de más intensidad y ante un posible golpe de calor, llamar rápido al 112.