La Universitat de València declara luto oficial en recuerdo y homenaje a víctimas de dana
Se harán minutos de silencio en los principales edificios
La Universitat de València (UV) ha declarado este miércoles, cuando se cumple el primer aniversario de la dana, día de luto oficial y ha convocado minutos de silencio a lo largo de la jornada en recuerdo y homenaje a las víctimas
Al cumplirse un año de la riada del 29 de octubre de 2024 como consecuencia de la dana que afectó a la provincia de Valencia, en recuerdo y homenaje de las víctimas la UV ha declarado el luto oficial en la institución académica a lo largo de este día, al igual que han hecho las instituciones valencianas, y en aplicación del Decreto 153/2025, del Consell, por el que se declara luto oficial en la Comunitat Valenciana.
En consecuencia, las banderas oficiales en los edificios universitarios ondearán a media asta a lo largo de todo el día.
También se ha convocado un conjunto de concentraciones para mantener un minuto de silencio en los diferentes campus y centros de la Universitat de València, con el fin de ajustarse al desarrollo de la actividad académica.
Así, a las 11 horas, en la plaza central del Campus de Burjassot-Paterna está convocada la primera de las concentraciones en recuerdo y homenaje a las víctimas. También en este campus hay una convocatoria a las 12 horas a las puertas de la ETSE (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria).
En el Campus de Blasco Ibáñez, a las 12 horas está convocado el minuto de silencio a las puertas del Rectorado de la Universitat, a las puertas de las facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; Filología, Traducción y Comunicación; Fisioterapia; Geografía e Historia; Enfermería; Medicina y Odontología; y Psicología, y en las escaleras de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
A la misma hora se concentrarán, también, a las puertas del edificio histórico de la UV, Centre Cultural La Nau.
En el Campus dels Tarongers, la convocatoria será también a las 12 horas en el punto de encuentro oeste, en el caso de las Facultades de Ciencias Sociales y de Formación del Profesorado, y a las 12:15 en los vestíbulos de las facultades de Derecho y de Economía.
