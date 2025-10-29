La Universitat de València declara luto oficial en recuerdo y homenaje a víctimas de dana

La Universitat de València (UV) ha declarado este miércoles, cuando se cumple el primer aniversario de la dana, día de luto oficial y ha convocado minutos de silencio a lo largo de la jornada en recuerdo y homenaje a las víctimas

Al cumplirse un año de la riada del 29 de octubre de 2024 como consecuencia de la dana que afectó a la provincia de Valencia, en recuerdo y homenaje de las víctimas la UV ha declarado el luto oficial en la institución académica a lo largo de este día, al igual que han hecho las instituciones valencianas, y en aplicación del Decreto 153/2025, del Consell, por el que se declara luto oficial en la Comunitat Valenciana.

En consecuencia, las banderas oficiales en los edificios universitarios ondearán a media asta a lo largo de todo el día.

También se ha convocado un conjunto de concentraciones para mantener un minuto de silencio en los diferentes campus y centros de la Universitat de València, con el fin de ajustarse al desarrollo de la actividad académica.

Así, a las 11 horas, en la plaza central del Campus de Burjassot-Paterna está convocada la primera de las concentraciones en recuerdo y homenaje a las víctimas. También en este campus hay una convocatoria a las 12 horas a las puertas de la ETSE (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria).

En el Campus de Blasco Ibáñez, a las 12 horas está convocado el minuto de silencio a las puertas del Rectorado de la Universitat, a las puertas de las facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; Filología, Traducción y Comunicación; Fisioterapia; Geografía e Historia; Enfermería; Medicina y Odontología; y Psicología, y en las escaleras de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.

A la misma hora se concentrarán, también, a las puertas del edificio histórico de la UV, Centre Cultural La Nau.

En el Campus dels Tarongers, la convocatoria será también a las 12 horas en el punto de encuentro oeste, en el caso de las Facultades de Ciencias Sociales y de Formación del Profesorado, y a las 12:15 en los vestíbulos de las facultades de Derecho y de Economía.