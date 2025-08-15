La Universitat de València, la segunda mejor de España según un prestigioso ranking

La Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad de Alicante (UA) y la Jaume I (UJI) de Castellón figuran entre las mil mejores del mundo, según el ranquin de Shanghái 2025, la clasificación universitaria más famosa publicada este viernes.

Entre la diez primeras españolas figuran la Universitat de Valencia (en el tramo del 201 al 300 de las mejores) y la Politécnica de València (que repite en el rango 401-500), mientras que la de Alicante está en el rango 601 al 700 y la UJI de Castellón baja el escalafón y se sitúa en el tramo 901-1000.

A nivel nacional, treinta y seis universidades españolas figuran entre las mil mejores del mundo, las mismas que el año pasado salvo la de Valladolid, que desaparece del listado y en su lugar entra la de Las Palmas de Gran Canaria.

Algunas de esta treintena de universidades españolas mejoran su posición y otras la empeoran respecto a la clasificación mundial de 2024, que estaba encabezado, al igual que este año, por la Universidad de Harvard. Está a la cabeza desde hace veintitrés años de forma consecutiva. Entre las españolas, mantiene su liderato la de Barcelona.

A la medalla de oro de Harvard, le sigue la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), y completan las diez mejores Cambridge; Berkeley; Oxford; Princeton; Columbia; Caltech y la Universidad de Chicago.

La clasificación, que se ha realizado entre más de 2.500 instituciones de educación superior, se ordenan por tramos. Dentro de los tramos, se posicionan por orden alfabético de acuerdo a sus iniciales en inglés.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como la clasificación de Shanghái, se publica desde 2003 y la actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, situada en esa ciudad china.