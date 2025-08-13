Uno de cada cinco valencianos declara haber necesitado atención en salud mental durante el último año

La Comunitat Valenciana se sitúa entre las comunidades autónomas mejor valoradas en la atención a la salud mental, según el Barómetro Sanitario elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad.

En concreto, una de cada cinco personas residentes en la Comunitat Valenciana (23,3 % de las mujeres y el 12,5 % de los hombres) declara haber necesitado atención en salud mental durante el último año.

El 82,8 % de ellas califica como buena o muy buena la atención recibida en las unidades de salud mental del sistema sanitario valenciano, y la percepción de la atención es aún más positiva entre las mujeres: casi un 90 % de ellas cree que la atención sanitaria recibida fue buena o muy buena.

Estos porcentajes se mantienen estables en el primer cuatrimestre de 2025, con ocho de cada diez pacientes manteniendo esta valoración positiva, frente a seis de cada diez a nivel estatal, según informa este miércoles la Generalitat en un comunicado.

Este dato coloca a la Comunitat Valenciana como la sexta mejor comunidad autónoma en cuanto a satisfacción global con la atención sanitaria a la salud mental, solo superada por Aragón, La Rioja, Asturias, Castilla y León y País Vasco.

El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, ha destacado que los datos correspondientes a 2024 y el avance del primer cuatrimestre de 2025 “muestran de forma consistente que la ciudadanía atendida por los servicios públicos de salud mental de la Generalitat manifiesta un nivel de satisfacción muy superior al promedio nacional”.

Según Bartolomé Pérez, “ha sido durante años la gran olvidada del sistema sanitario. Hoy podemos decir, con datos y con evidencia, que en la Comunitat Valenciana ya no es así. Tenemos una atención sanitaria que responde, que cuida, y que mejora realmente la vida de las personas”.

Expectativas de los pacientes

Además de valorar el trato recibido, el Barómetro Sanitario también pregunta si la atención ha sido mejor o peor de lo que el paciente esperaba antes de acudir.

En este aspecto, la Comunitat Valenciana destaca especialmente y, en 2024, el 64 % de los pacientes atendidos en salud mental consideraban que la atención fue “mejor” o “mucho mejor” de lo esperado.

En el primer cuatrimestre de 2025, esta cifra ha ascendido hasta siete de cada diez pacientes, mientras que la media nacional apenas alcanza el 48 %.

De este modo, la Comunitat Valenciana se sitúa como la segunda mejor del país -solo por detrás de Asturias-, en cuanto a superar las expectativas de los pacientes. Por géneros, el 71 % de las mujeres consideran que la atención superó sus expectativas, frente al 50 % de los hombres.

El Barómetro también incorpora por primera vez una pregunta sobre el impacto terapéutico percibido y, en este aspecto, la Comunitat Valenciana vuelve a posicionarse como una de las seis autonomías mejor valoradas.

Así, un 59 % de las personas atendidas considera que su situación ha mejorado gracias a la atención recibida, frente al 42 % a nivel nacional, y esta mejora objetiva de la sintomatología y el bienestar de los pacientes es uno de los indicadores clave para evaluar la calidad del sistema sanitario.

Junto a la calidad percibida, los tiempos de acceso a los servicios vuelven a situar a la Comunitat Valenciana en una posición destacada, ya que en 2024, el 82,4 % de los pacientes fueron atendidos en menos de 90 días desde que solicitaron atención en salud mental, mientras que en el conjunto de España, ese porcentaje es del 73,9 %.

Según las fuentes, la buena evolución de los tiempos de espera coincide con la creación, en el último trimestre de 2024, de 200 nuevos puestos de trabajo para los profesionales de las unidades de salud mental de la Conselleria de Sanidad.

En opinión del director general, “el mérito de estos resultados hay que atribuirlo, fundamentalmente, a los profesionales de los servicios de salud mental. Después de la entrega que demostraron en los peores momentos de la dana, los resultados tan positivos del Barómetro Sanitario no nos pillan por sorpresa".

"Era lo esperado cuando se dispone de equipos humanos con un alto nivel técnico y una gran vocación de servicio. Parece evidente que la ciudadanía lo percibe y lo reconoce”, concluye Bartolomé Pérez.