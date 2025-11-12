Valencia amplía las ayudas del cheque escolar y beca comedor a los niños de 3 años

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado ampliar la concesión de ayudas de Cheque escolar y Beca comedor del curso 2025/26 , inicialmente aprobada para los nacidos en 2020 y 2021, para incluir también a los niños y niñas de 3 años de edad (nacidos en el año 2022).

La convocatoria de ayudas cuenta con un presupuesto inicial de 283.140 euros y contempla ayudas a las familias hasta 120 euros, en el caso del Cheque escolar; y hasta 94,45 euros en el caso de la Beca comedor, ambas en 11 mensualidades (siempre que no se supere la cuota del centro ni el coste concurrente con otras ayudas), ha informado el Consistorio.

Las subvenciones van destinadas a sufragar los gastos de enseñanza y de alimentación en comedor escolar de las niñas y niños escolarizados, hasta un máximo de 11 meses (de septiembre de 2025 a julio de 2026) durante el curso actualmente en marcha.

Se contemplan como gastos subvencionables, en el caso del Cheque escolar, las cuotas de enseñanza/actividades educativas del curso, hasta 11 meses (no se incluyen las actividades extraescolares, horarios especiales, libros, material, matrículas…).

En el caso de las Becas comedor, se incluyen las cuotas del servicio de comedor del curso, hasta 11 meses y, tal como se recoge en las bases de la convocatoria, su uso para otros fines conllevará la pérdida de la condición de persona beneficiaria.

El plazo de presentación de las solicitudes acaba el viernes 19 de noviembre y una vez cerrado y tras la revisión de las solicitudes, se expondrán al público los listados provisionales de solicitudes admitidas y excluidas y se establecerá un plazo de 10 días hábiles para que se presenten las alegaciones y subsanar deficiencias o falta de documentación requerida.

La concejala de Educación, Rocío Gil, ha manifestado que "se trata del mayor plan de ayudas a la conciliación de la historia de la ciudad, con un cifra récord de beneficiarios de beca comedor, con la implantación de las matineras, y con un incremento de la dotación para el material escolar".

Niños y niñas nacidos en 2020, 2021 y 2022

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los niños y niñas nacidos en los años 2020, 2021 y 2022, empadronados en València durante el curso 2025/2026.

Se exceptúan los menores escolarizados en centros públicos o con concierto educativo pleno (salvo que tengan autorizadas plazas privadas no concertadas parar segundo ciclo de Educación Infantil), o que ocupen un puesto escolar o utilicen un servicio de comedor sostenido totalmente con fondos públicos y los que ocupen una plaza escolar en una escuela o centro con servicio gratuito de comedor.

Además de la exigencia de que los representantes legales de los menores no incumplan las prohibiciones recogidas en la normativa vigente, y estén al corriente de obligaciones y sin deudas municipales (o autorizar consulta), las bases aprobadas establecen los límites de renta anual familiar por tamaño de unidad familiar.

Para familias de dos miembros. 72.460,00 euro; de tres, 75.641,00; de cuatro, 78.822,00; de cinco, 82.003,00. y a partir de seis miembros, 85.184,00 euros.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad siempre que, en concurrencia con estas, no se supere el coste de los gastos subvencionados.

Además de la renta, se contemplarán también como criterios de baremación: la diversidad funcional / dependencia (1 punto por caso), familia numerosa general (1) o especial (1,5), parto múltiple (0,5), monoparental general (1) o especial (1,5), desempleo (1 por miembro). Y serán beneficiarios directos con acceso garantizado a los importes máximos (11 meses) quienes tengan Renta Valenciana de Inclusión, acogimiento familiar o sean víctimas de violencia de género.