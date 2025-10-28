Valencia decreta luto oficial para mañana en recuerdo de las víctimas de la dana

Valencia ha declarado mañana miércoles, 29 de octubre, día de luto oficial en la ciudad en recuerdo de las víctimas de la dana que afectó hace un año los pueblos y ciudades valencianas y las pedanías de La Torre, Castellar-l’Oliveral y El Forn d’Alcedo. Así lo acaba de declarar la alcaldesa de València, María José Catalá, en una resolución firmada esta mañana.

Así, el 29 de octubre, desde las 00:00 a las 23:59 horas, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y los mupis digitales de la ciudad, incluidos los de la plaza de L’Ajuntament, exhibirán un crespón negro. Igualmente, el Pleno del mes de octubre, que está previsto que se celebre esta mañana, comenzará con un minuto de silencio.