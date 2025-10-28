Acceso

Comunidad Valenciana

Dana

Valencia decreta luto oficial para mañana en recuerdo de las víctimas de la dana

Las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta

GRAFCVA6845. VALENCIA, 02/04/2025.- La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, preside la reunión de las Concejalías implicadas en el servicio que prestará la nueva Oficina Antiocupas de la ciudad. EFE/Manuel Bruque
María José Catalá, alcaldesa de ValenciaManuel BruqueAgencia EFE
Toni Ramos
Valencia Creada:
Última actualización:

Valencia ha declarado mañana miércoles, 29 de octubre, día de luto oficial en la ciudad en recuerdo de las víctimas de la dana que afectó hace un año los pueblos y ciudades valencianas y las pedanías de La Torre, Castellar-l’Oliveral y El Forn d’Alcedo. Así lo acaba de declarar la alcaldesa de València, María José Catalá, en una resolución firmada esta mañana.

Así, el 29 de octubre, desde las 00:00 a las 23:59 horas, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y los mupis digitales de la ciudad, incluidos los de la plaza de L’Ajuntament, exhibirán un crespón negro. Igualmente, el Pleno del mes de octubre, que está previsto que se celebre esta mañana, comenzará con un minuto de silencio.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas