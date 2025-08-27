Valencia recibe al buque escuela de la Armada brasileña con cerca de 400 militares a bordo

La alcaldesa en funciones y primera tenienta de Alcaldía, María José Ferrer San Segundo, ha visitado este miércoles el buque escuela ‘Brasil’, que se encuentra amarrado en el muelle sur del puerto de València. En su recorrido por el navío de la Armada brasileña, la también concejala de Hacienda y Presupuestos ha estado acompañada por el comandante capitán de navío Rodrigo Monteiro Lázaro. El buque permanecerá atracado en València hasta el 30 de agosto.

Buque escuela "Brasil" Ajuntament de València

El buque escuela ‘Brasil’ está llevando a cabo una gira anual de entrenamiento organizada por la Academia Naval Brasileña, que contempla hacer escala en 17 puertos de 13 países con el objetivo de consolidar su presencia estratégica global. Precisamente, antes de arribar a València hizo escala en el puerto marroquí de Casablanca. A bordo viajan 31 oficiales y 13 suboficiales, 85 sargentos, 122 cabos y marineros, tres funcionarios civiles, además de 141 Guardiamarinas, oriundos de la Escuela Naval, y de invitados del Ejército Brasileño, de la Fuerza Aérea Brasileña, de la Marina Mercante Nacional y marinas amigas como la de Argentina, Canadá, Bolivia, España, Francia, Egipto, Chile, México y Uruguay.

Ferrer San Segundo ha agradecido la visita del contingente militar brasileño a tierras valencianas y ha destacado el interés de los cadetes en conocer la historia y el patrimonio de la ciudad. “Es un orgullo para València que un país como Brasil escoja de nuevo nuestra ciudad, mediterránea y de acogida, como uno de los puntos de atraque en la travesía de instrucción de los futuros oficiales brasileños”, ha afirmado la alcaldesa en funciones.

San Segundo ha sido recibida por el comandante de la nave Ajuntament de València

Además de ejercer de crucero de instrucción para los cadetes en alta mar, los buques escuela contribuyen a fomentar las relaciones de amistad entre países a través de las diversas actividades culturales que realizan en tierra en los puertos donde atracan.

El barco fue construido en los astilleros militares de Río de Janeiro y presta servicio desde agosto de 1986. El buque escuela ‘Brasil’ cuenta con tecnología avanzada en navegación, sensores de última generación y simuladores de operaciones marítimas. Estas capacidades permiten recrear condiciones reales de maniobra y asegurar un aprendizaje de alto nivel para los cadetes, combinando formación técnica con experiencia práctica, en el marco de la 39º edición del programa de formación Guarda-Marinha.

Tras el recorrido por sus instalaciones, la alcaldesa en funciones ha asistido a un almuerzo en el buque escuela, acompañada por el cónsul general de Brasil en Barcelona, embajador Pedro Henrique Lopes Borio, el comandante capitán de navío Rodrigo Monteiro Lázaro, así como Pablo Broseta, secretario autonómico de Representación ante la UE y las CCAA, y José Rodríguez Jurado, subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, entre otras autoridades.

El puerto de València se ha convertido en los últimos años en escala habitual de los buques escuela de las armadas de diversos países, como la nave ‘Palinuro’ de la Marina Militare italiana o el barco ‘Kashima’ de la Flota de Entrenamiento del Japón. En todos los casos, el Ayuntamiento de València ha ejercido de anfitrión institucional y ha colaborado activamente en dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de la ciudad entre los cadetes de países de todo el mundo.