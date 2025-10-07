Valencia restringe el tráfico del centro y puente de Montolivete por actos del 9 d'Octubre

El Ayuntamiento de Valencia ha preparado un dispositivo especial de tráfico para este miércoles y el jueves en el centro de la ciudad y en el puente de Montolivete, con motivo de la celebración del castillo de fuegos artificiales y la procesión cívica el 9 d'Octubre.

Este miércoles, víspera del Día de la Comunitat, está previsto el disparo de un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo, a las 23:59 horas en el puente de Montolivete.

Por ello, desde mañana, a las 6:00 horas, el puente permanecerá cerrado al tráfico en el sentido hacia Instituto Obrero y, desde las 22:00 horas de martes 7, está prohibido estacionar a ambos lados del paseo de l'Albereda, desde el puente del Regne hasta plaza de Europa y desde la plaza de Europa hasta el puente del Assut de l'Or, y a ambos lados de Profesor López Piñero, entre la plaza de la Maratón y la rotonda de la avenida de la Plata-Alcalde Reig.

Por otro lado, se cortará el acceso a València desde la V-15 entre las 22:30 horas de la noche del 8 y hasta la 1:00 de la madrugada del 9, informa el consistorio.

Procesión Cívica

El jueves, 9 d'Octubre, los actos previstos empezarán a las 12:00 horas del mediodía con la bajada de la Senyera y la Procesión Cívica transcurrirá por la plaza del Ayuntamiento, la calle de Sant Vicent Màrtir, la plaza de la Reina hasta la Catedral de València, donde se celebrará el tedeum.

Al acabar la ceremonia religiosa, la procesión continuará por la plaza de L'Almoina, calle de la Barcella, plaza de la Reina, calle de la Pau y plaza de Alfons el Magnànim hasta llegar a la estatua de Jaume I.

Al acabar la ofrenda floral, la Senyera volverá por la calle del Pintor Sorolla, calle de las Barques y, de nuevo, la plaza de L’Ajuntament.

Al finalizar la Procesión Cívica, la Pirotecnia Tamarit disparará una mascletà en la plaza del Ayuntamiento de 14 a 14:20 horas.

Entrada de Moros y Cristianos

A las 17:00 horas se celebra la XXI Entrada de Moros y Cristianos de la ciudad, que recorrerá la plaza de Tetuán y la calle de la Pau, Poeta Querol, Barques, plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo.

Previamente, a las 16:00 horas, se celebrará la Bajada de Gloria, donde las escuadras recorrerán el mismo itinerario pero en sentido contrario.

Este año, además, la entrada tendrá la participación especial de comparsas de poblaciones afectadas por la dana del pasado octubre de 2024 —entre ellas Massanassa, Manises, Riba-roja, Sedaví, Benetússer, Quart de Poblet, Chera, Paiporta, Catarroja y Aldaia—, en un gesto de solidaridad y unión.

Manifestaciones 9 d'Octubre

La tarde del 9 d'Octubre, de 18 a 22 horas, están previstas las manifestaciones convocadas por Fundación de Escola Valenciana y por la Coordinadora Obrera Sindical.

La primera saldrá desde la plaza de Sant Agustí e irá por Xàtiva, Colón, Cerdán de Tallada y la plaza de Alfons el Magnànim. La segunda irá desde la plaza de Sant Agustí por Xàtiva, Colón, Porta de la Mar, Navarro Reverter hasta la plaza de América.

El Ayuntamiento informa asimismo de que se pueden consultar los desvíos de las líneas de la EMT previstos para la jornada festiva del jueves en la sección 'Última Hora' del web de la EMT, en la aplicación App y en las redes sociales.