Los alcaldes de la dana reclaman más personal y no que les pongan solo un «cajero automático»

El problema no es el dinero, sino cómo gastarlo. Es un mantra que llevan repitiendo los alcaldes de los municipios afectados por la dana desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se congratuló de financiar al 100% la reconstrucción de los pueblos arrasados por la riada con 1.745 millones de euros transferidos directamente a las cuentas municipales.

Un año y un mes después, los alcaldes siguen reclamando medios para poder gestionar la ingente tarea de la reconstrucción. «El Ayuntamiento del Algemesí tiene que gestionar siete veces su presupuesto anual en escasos siete meses», ha esgrimido el primer edil de Algemesí, José Javier Sanchis. «Llevamos cinco meses trabajando en una memoria para renovar la red de alcantarillado. La carga es brutal y los recursos son los mismos, por tanto necesitamos ayuda en ese aspecto», ha reclamado en la comisión de seguimiento del presupuesto para la reconstrucción de la Diputación de Valencia.

Allí, la diputada de Hacienda y alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha explicado que la corporación provincial lleva ya ejecutados 180 millones de euros por la reconstrucción y ha reabierto ya los 29 puentes cuya reconstrucción quedó a su cargo tras inaugurar el lunes tres puentes sobre el río Mijares en la CV-429 en el término de Yátova.

Sáez ha reivindicado las ayudas de la Diputación de Valencia a los municipios y el seguimiento de estas. En marcha están ahora la subvención para «prevención de catástrofes» a municipios de menos de 50.000 habitantes por un total de 20 millones de euros y la corporación provincial prepara para asumir el 50% de la financiación para aquellos 28 municipios afectados que el Gobierno de España solo cubre la mitad de sus gastos de reconstrucción, así como una línea de 100.000 euros para contratación del personal.

En este sentido, los alcaldes aseguraron que «el problema no es la financiación», en palabras de la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, sino la gestión de las ayudas y el poder contratar personal. «Los técnicos nos plantean no pedir más subvenciones porque no podemos gestionar todo», ha afirmado Silvent, que ha lamentado que la ayuda de 100.000 euros fuera igual para todos los municipios independientemente de su tamaño y afección por la riada. «Ahora habrá que gestionar la contratación de personal, hubiera sido más efectivo que llegue el personal directamente», ha añadido María Antonia Vilar Quilis, alcaldesa de Benimuslem. «Además, está el problema de que si es por solo un año muchos no aceptan esos trabajos». Sáez ha informado que desde la Diputación de Valencia trabajan en una bolsa de empleo para poner personal a disposición.

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha agradecido el bono comercio y lo ha puesto de muestra de cómo la Diputación puede ayudar sin dinero. A su vez, ha reivindicado que se entreguen ayudas directas a individuos para poner compuertas en sus casas pues si no se hace genera «confusión» en la ciudadanía. «¿Si la Diputación no impulsa esta ayuda, quiere decir que no hay que ponerse compuertas?», ha preguntado.

En esa línea, Luján ha reclamado que en lugar de dinero ejecuten: «Si directamente hacen las cosas, mejor». «Si yo te ayudo pero te doy más faena, es una ayuda menos», ha aseverado con respecto a la complicación de generar el dinero.

En ese sentido, ha dicho que aunque le "frustra hacer publicidad de esto, Juan Roig a través de Alcem-se hizo que la ayuda no fuera tal, sino que lo hizo directamente», y ha reclamado que esa «fórmula la haga la Diputación, no por comodidad para los Ayuntamientos, sino por necesidad».

Sáez ha contestado que lo que queda claro es que se busca una Diputación que «más que ser un cajero automático, preste servicios a los municipios», y puso en valor el trabajo hecho en la dana: «Tenemos todos el deber de reconfigurar la administración provincial para hacer más Diputación».

Llega tarde

Los alcaldes socialistas, liderados por el portavoz del PSPV en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, han criticado que la comisión de seguimiento de presupuestos de 2025 invite por primera vez a los alcaldes cuando el año se está acabando y sin posibilidad de hacer grandes cambios en el presupuesto. Sorprendentemente desde enero que se aprobó en la moción del grupo socialista hasta hoy no ha habido una convocatoria de los alcaldes para hablar del presupuesto cuando en diciembre como más se puede hacer con respecto al presupuesto del 2025", ha dicho Bielsa, que a su juicio ha dicho que demuestra la "inoperancia de de la propia Diputación y el poco compromiso que ha tenido para intentar corregir cualquier problema que afectará a los alcaldes afectados por la dana".

En ese sentido, ha propuesto que el próximo año se reúna trimestralmente y la primera reunión sea "después de Fallas, a finales de marzo", para poder ir adaptando el presupuesto a las peticiones de los alcaldes.

La diputada de Hacienda ha esgrimido que si no han presentado todavía el presupuesto de reconstrucción para 2026 es precisamente porque querían escuchar primero a los alcaldes, de ahí esta comisión.