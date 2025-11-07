Para amantes de la buena mesa: Más restaurantes y cocina de autor en Valencia Cuina Oberta

Saborear la extensa despensa del Mediterráneo. El objetivo de Valencia Cuina Oberta vuelve a cumplirse en su nueva edición, que se celebra del 20 al 30 de noviembre, y en la que hasta 70 restaurantes proponen menús a precios más económicos que dan buena cuenta de la diversidad gastronómica de Valencia: desde lo más tradicional a la cocina de mercado pasando por los locales más exitosos y de estrella Michelin. Y, además, a todo ello hay que sumar experiencias, como aprender de la gastronomía peruana o birmana e, incluso, descubrir el arte de las carnes a la brasa.

Así, un total de 70 restaurantes ofrecerán menús especiales para "visibilizar la riqueza y diversidad de la gastronomía local, con lo que se mantendrá la cifra récord alcanzada en la pasada edición", ha señalado este viernes la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, en una rueda de prensa en la que ha explicado que todas las propuestas y experiencias gastronómicas estarán disponibles el lunes, 10 de noviembre, fecha en la que se abrirá el plazo de reservas en www.valenciacuinaoberta.com.

Durante diez días, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de menús que abarcan desde los arroces tradicionales y la cocina mediterránea más auténtica hasta fusiones internacionales, tapas creativas y menús de autor. Los precios se mantienen estables un año más: 28 euros el menú de mediodía y 36 euros el de cena, sin incluir las bebidas.

En esta edición, han contado sus responsables, participan también doce restaurantes Gourmet, reconocidos por su presencia en la Guía Repsol, el Bib Gourmand de Michelin o la We’re Smart Green Guide, que ofrecerán menús de mediodía a 48 euros y de cena a 56 euros.

Además, Valencia Cuina Oberta contará en esta ocasión con seis restaurantes con estrella Michelin: El Poblet, La Salita, Riff, Lienzo, Fierro y Arrels. Todos ellos presentarán propuestas especiales diseñadas para la ocasión, con precios de 80 euros al mediodía y 100 euros por la noche.

Asimismo, en esta ocasión, el certamen se renueva con la incorporación de diez nuevos restaurantes que participan por primera vez, entre los que se encuentran Alcántara Bistro, Barecito del Ayuntamiento, Cocleque, Escama, Jenkin’s, Kabanyal, Llar del Pescador, Soul of 1927, Taller de Carnes by Jenkin’s y el propio Arrels, que debuta en la categoría de estrella Michelin. Estas incorporaciones reflejan la vitalidad del panorama gastronómico valenciano y su capacidad para sumar talento, nuevas tendencias y diversidad culinaria.

Además, esta edición ofrecerá 16 experiencias gastronómicas organizadas por 13 restaurantes, que van desde talleres de cocina peruana, birmana o japonesa hasta catas de vino, clases de coctelería o actividades centradas en el mundo de las brasas.

A partir del lunes, 10 de noviembre, todos los menús, experiencias y detalles de esta edición estarán disponibles en la web oficial del certamen, www.valenciacuinaoberta.com, donde se podrán realizar las reservas. Cuina Oberta sigue consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de la buena mesa y una plataforma que proyecta el producto de la tierra y el talento de los chefs de la ciudad.

“Como en cada edición, Cuina Oberta se enmarca en el proyecto Valencia, Despensa del Mediterráneo, con el que desde la Fundación Visit Valencia impulsamos el uso de productos locales, de temporada y de proximidad. De este modo apostamos por una gastronomía sostenible que refleja la identidad mediterránea de Valencia y valora el trabajo de nuestros productores, cocineros, vendedores y la cocina como una auténtica expresión cultural y creativa”, ha explicado Llobet.