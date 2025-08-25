Arrestan en Valencia a un violador en serie de 33 años que se camuflaba como Guardia Civil o Policía Nacional para violar a sus víctimas en plena calle

Su manera de actuar era siempre la misma. Se hacía pasar por Policía Nacional o Guardia Civil, paraba a sus víctimas en plena calle cerca de algún portal y siempre llevaba casco. Tras interrogarlas, abusaba de ellas sexualmente.

En total han sido seis mujeres jóvenes de entre 19 y 28 años en los tres días que van del 15 al 18 de agosto: cuatro de nacionalidad española, además de una procedente de Italia y otra de Bolivia.

Ahora, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha dado con él: es un argentino de 33 años que ya ha sido arrestado y puesto a disposición judicial acusado de delitos de abuso sexual, usurpación de funciones públicas y robo con violencia, pues se llevaba objetos de valor de sus víctimas.

Al disfrazarse de una de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conseguía la atención de sus víctimas, para lo que además usaba una jerga policial creíble, relataron las víctimas, cuya descripción del hombre, con barba, ha sido vital para su detención.

Ahora se enfrenta a los citados cargos.