Chiva reabre el Puente Viejo y recupera la normalidad con vistas al Torico

Es un puente emblemático en Chiva, el conocido como Puente Viejo, en la calle Enrique Ponce, cerca de donde vive la familia del maestro y en pleno centro del casco urbano de Chiva, ha vuelto a su normalidad. Por allí pasan muchos que quieren cruzar el barranco, que el pasado 29 de octubre se llevó vidas, casas e infraestructuras por delante y diezmó el pueblo, que todavía busca recuperarse del todo.

Por la pasarela provisional pasaron Sus Majestades los Reyes de España en su visita a la localidad el pasado 19 de noviembre y el próximo 17 de agosto lo hará el Torico en plenas fiestas de agosto, donde els bous al carrer son parte central de un año que es más emotivo que nunca.

El trabajo lo ha realizado la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio junto con el Ayuntamiento de Chiva. La directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa, ha explicado que “la singularidad de esta obra radica en que se trata de un puente histórico de sillería con tipología de arco, lo que ha requerido la intervención de una empresa especializada”. Uno de los principales retos, ha señalado, “ha sido conseguir piezas que se asemejaran al máximo a las originales y, sobre todo, el esfuerzo realizado para poder finalizar las obras y que el puente esté abierto para la celebración de las fiestas municipales”.

Con la puesta en servicio de este puente y la apertura el pasado 18 de julio de la pasarela de la calle Pintor Mora Yuste, situada a escasos 20 metros, “se ha restablecido por completo la movilidad en uno de los entornos de Chiva más afectados por las inundaciones de octubre de 2024”, ha asegurado la directora general.

Las obras, iniciadas el 30 de junio, han consistido en la reposición de la cantería y mampostería en los laterales, así como el relleno sobre la bóveda, la de la obra civil de los servicios preexistentes y el revestimiento de piedra en los pretiles del tablero y muros de acceso.

Asimismo, se ha instalado una nueva base de hormigón de soporte del adoquinado, finalizando con la urbanización del tramo afectado. “Todo ello ha permitido recuperar no solo la funcionalidad del puente, sino también restituir la estructura con una estética muy similar a la existente”, ha indicado Martínez Ruzafa.

Las inundaciones de octubre de 2024 provocaron importantes daños en diversas infraestructuras del barranco de Chiva a su paso por el casco urbano del municipio. En concreto, se ha tenido que trabajar en varios puntos estratégicos de la localidad: la reparación de las pasarelas de la calle Pintor Mora Yuste y de la calle Ramón y Cajal–Cruz de Piedra; la reposición del puente de la calle Enrique Ponce y de la calle Antonio Machado, y la reconstrucción del puente del Camino Perenchiza sobre el barranco del Gallego.

La inversión total prevista para la ejecución de estos trabajos asciende a 3.364.000 euros y se enmarcan dentro del plan Recuperem València con el que la Generalitat ha asumido medio centenar de actuaciones en diferentes poblaciones que han solicitado ayuda para reparar sus infraestructuras municipales ante la imposibilidad de hacerse cargo de su reconstrucción. La inversión total asciende a 50 millones de euros.