Detienen al ladrón de coches de El Saler tras seis meses cometiendo robos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 67 años por múltiples robos en el interior de vehículos estacionados en un aparcamiento no vigilado de la pedanía valenciana de El Saler, de los que llegó a sustraer objetos por valor de más de 15.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron a principios de mayo, tras detectarse un incremento notable de robos en vehículos estacionados en el parking público no vigilado situado junto al lago artificial Estany de Puchol, en la pedanía de El Saler, dentro del Parque Natural de la Albufera.

Entre los objetos sustraídos se encontraban: documentación personal, bolsos, maletas, dispositivos electrónicos de alto valor, dinero en efectivo y joyas, entre otros, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El autor aprovechaba que las personas estacionaban su vehículo en el lugar para visitar el mirador de la Albufera, el lago artificial y el propio Parque Natural, para cometer los robos.

El avance de la investigación dio un giro el pasado 12 de noviembre, cuando un testigo presenció uno de los robos, logrando fotografiar al autor mientras huía del lugar y aportando, además, una descripción detallada, han destacado las mismas fuentes.

A partir de ese momento, la Guardia Civil intensificó los controles e identificaciones en las áreas boscosas próximas al aparcamiento, sospechando que el responsable pudiera ocultarse entre la vegetación para cometer los delitos.

El 19 de noviembre, una patrulla localizó a un hombre escondido entre la maleza cuya descripción coincidía plenamente con la aportada por el testigo, ya que vestía la misma ropa que aparecía en la fotografía y portaba varios enseres de vigilancia, entre ellos unos prismáticos.

Durante el cacheo, los agentes encontraron también otros objetos y tras consultar la numeración de uno de ellos comprobaron que figuraba como sustraído en otro robo cometido mediante el mismo 'modus operandi' en la misma zona.

El testigo reconoció al detenido como la persona que había perpetrado el robo, y tras recopilar las evidencias y revisar los hechos investigados desde mayo, la Guardia Civil le atribuye los robos con fuerza en interior de vehículos ocurridos en la zona, y que alcanzan un valor de más de 15.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto de la Guardia Civil de El Perellonet, que ha entregado las diligencias al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Valencia.