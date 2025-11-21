Diego Torres llenará de "Color esperanza" el Roig Arena de Valencia

Tras lanzar el pasado viernes, 14 de noviembre, su nuevo álbum “Mi Norte & Mi Sur”, el artista argentino Diego Torres ha anunciado su regreso a los escenarios, que incluye una parada en el Auditorio Roig Arena programada para el 19 de abril.

Durante esta gira, Diego Torres presentará todos sus grandes éxitos como "Color esperanza" y, por primera vez, las canciones de este nuevo trabajo discográfico. El disco, compuesto por once temas, reúne colaboraciones con Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco y es reflejo de una etapa creativa marcada por la experimentación. Entre los títulos destacados figuran “Vas a Quedarte”, “Mi Norte & Mi Sur”, “Trepando Paredes” y “La Última Noche”. La energía del álbum muestra el momento artístico del músico y combina sonoridades acústicas, pop alternativo y ritmos latinos sin perder la esencia optimista que define su trayectoria.

Las entradas para el concierto de Diego Torres salen a la venta el viernes, 28 de noviembre, a las 12 horas, en la web www.roigarena.com.

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.