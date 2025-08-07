Encuentran sin vida a un anciano desaparecido de una residencia de Guadassuar el domingo

La Guardia Civil ha localizado este jueves sin vida al hombre de 71 años que había desaparecido el domingo de una residencia de Guadassuar (Valencia) y que estaba siendo buscado desde entonces.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE que han encontrado el cuerpo en la vecina localidad de Alzira y han explicado que tras recibir la denuncia de su desaparición el domingo se había movilizado un dispositivo de búsqueda con un helicóptero, drones y agentes de diferentes unidades que se desactivó ayer, porque "ya se había peinado toda la zona y no se había dado con él" y se activó otro dispositivo de investigación.

El Ayuntamiento de Massalavés, de donde era natural el desaparecido, había pedido estos días en redes sociales colaboración para localizar al hombre, que sufría una demencia, necesitaba medicación y tenía problemas para hablar, y detallaba que en el momento de su desaparición vestía camisa blanca, pantalones vaqueros largos de color azul y zapatillas negras.

El Ayuntamiento ha informado este jueves "con todo el dolor de corazón" que su vecino José Chovares "ha muerto" y que están "profundamente consternados por la trágica pérdida", además de enviar "fuerza" a su familia y amigos.