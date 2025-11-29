Este precioso municipio valenciano pasa en 2026 a ser el primero en la lista de Pueblos Más Bonitos de España.

Las localidades de Vilanova dos Infantes (Celanova) y Oseira (San Cristovo de Cea), en Ourense; Santa Gadea del Cid, en Burgos; y Alpuente, en Valencia, se sumarán en 2026 a los Pueblos Más Bonitos de España.

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, a la que pertenecen 122 municipios, ha anunciado este sábado la incorporación de estas cuatro localidades en la asamblea nacional que ha celebrado en Santillana del Mar, a la que han asistido setenta delegaciones.

En la reunión, que ha tenido lugar en el Palacio Peredo-Barreda, se han expuesto las candidaturas presentadas por los propios pueblos, que posteriormente han sido evaluadas y votadas por la comisión de calidad de la asociación.

Los cuatro nuevos municipios han sido seleccionados entre todas las candidaturas tras una resolución favorable, por lo que se incorporan a la asociación y gozarán de este reconocimiento.

Los pueblos asociados han hecho un balance de las actividades de la entidad, presentado nuevos proyectos y abordado y debatido los retos y desafíos del mundo rural, con temas como la financiación y la vivienda.

Han asistido el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo; el presidente de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, Francisco Maestre; la directora general de Turismo de Cantabria, María Saiz Villar, y el director general de la Fundación Caja Cantabria, Juan Antonio Muñiz.

Maestre ha destacado que, de todas las candidaturas presentadas este año, solo cuatro municipios "han superado con éxito el exigente proceso de auditoría", lo que demuestra que "prima la calidad por encima de la cantidad".

Alpuente, primer pueblo valenciano

Alpuente es el primer pueblo de la provincia de Valencia en pertenecer a la red y, según la asociación, ofrece una combinación muy equilibrada entre patrimonio, naturaleza e identidad rural.

Situado en un paisaje de montaña típico del interior de Valencia, destaca por su castillo de origen andalusí, las antiguas murallas y el trazado medieval de su casco urbano; además de su acueducto, las huellas de dinosaurios halladas en su término y el interés de su museo paleontológico.

Alpuente está en la comarca de La Serranía del Turia, al noroeste de la provincia de Valencia, cerca del límite con Teruel.

Su término municipal abarca unos 138 km² —es decir, bastante extenso—, pero con una población muy reducida: en 1920 tenía 3.154 habitantes, en 1970 1.869, y en 2021 apenas unos 659.

La villa de Alpuente está a unos 1.000 metros de altitud, lo que lo convierte en el pueblo de la provincia de Valencia con mayor altitud.

Alpuente fue en su día capital de un antiguo reino de taifa (siglo XI), y luego villa real del reino de Valencia, con importancia estratégica en la frontera del reino. El casco histórico conserva restos de sus murallas defensivas —unas 500 metros de muro con 14 torres — y una antigua puerta de acceso famosa: la Torre Aljama (o Torre de la Alhama), que formaba parte de la muralla medieval.

Otro de sus monumentos destacados es la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, de origen medieval, construida entre los siglos XIII y XV.

Alpuente alberga restos paleontológicos muy antiguos: huellas de dinosaurios (icnitas) y fósiles de saurópodos de más de 140 millones de años.

Hay un Museo Paleontológico de Alpuente —instalado en una antigua ermita— donde se exponen estos restos, lo que convierte al pueblo en un destino poco habitual en la Comunitat Valenciana por su valor en paleontología.

Además, el entorno natural es muy rico: Alpuente forma parte de un espacio con montañas, rutas, miradores, barrancos, sabinares —como el Sabinar de Alpuente— y paisajes que invitan al senderismo, cicloturismo o simplemente a disfrutar de la naturaleza.

Para ver todo el pueblo y sus alrededores, hay miradores recomendados como el Mirador de la Veleta (San Cristóbal) o el Mirador de la Bomba: ofrecen vistas espectaculares del casco urbano, barrancos, montañas y la Hoz del Reguero.

Estas vistas y entornos naturales hacen del municipio un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y un estilo de vida pausado, lejos del ajetreo urbano.

Hay casas a precios muy bajos comparado con ciudades: por ejemplo viviendas de 150 m² por 20.000 €, o casas más grandes (incluso un antiguo castillo de 400 m²) por precios muy asequibles, lo que lo convierte en una oportunidad para quien quiera mudarse.