Un hito en el Hospital de Sagunto: reaniman una vez parado un corazón y lo trasplantan en otro paciente

El Hospital de Sagunto ha realizado por primera vez un explante de corazón en asistolia controlada. Se trata de un hito, ya que hasta el momento sólo se extraía el corazón en donantes de muerte encefálica.

¿Qué quiere decir la diferencia? Pues que hasta ahora los trasplantes de corazón solo se podían hacer mientras seguían conectados a un soporte vital, pero este nuevo método permite desconectar al paciente una vez tiene un paro cardíaco irreversible y unos cinco minutos después, una vez certificada la muerte, reanimar el corazón que se ha parado mediante unas técnicas complejas.

Esto es un hito en la donación pues se trata de un corazón que se ha parado y se ha reactivado para que pueda ser donado. De esta manera, esta actuación ha permitido que otro paciente en espera de un corazón pueda ser trasplantado.

Esta técnica lo que permite es aumentar sustancialmente las personas donantes de órganos pues permite donar en pacientes que no cumplen criterios de muerte encefálica, pero sí tienen enfermedad irreversible y se decide retirar soporte vital. Esto implica que puede haber más órganos como corazones, pulmones, hígados, riñones disponibles para salvar vidas.

La intervención se ha llevado a cabo gracias a la labor del equipo de coordinación de trasplantes del Hospital de Sagunto, en colaboración con otros hospitales de dentro y fuera de la Comunitat Valenciana y con el apoyo de la Coordinación Autonómica de Trasplantes de la Comunitat Valenciana y la Organización Nacional de Trasplantes.

El explante en asistolia controlada, es decir, no en muerte cerebral, implica que, una vez el paciente ha fallecido, se conecta a un sistema de circulación extracorpórea (ECMO) para mantener los órganos en unas condiciones óptimas y que estos puedan ser extraídos y posteriormente trasplantados a otra persona. Se trata de un procedimiento en auge que permite aumentar la disponibilidad de los órganos para trasplante gracias a la incorporación de terapias de soporte extracorpóreo.

Este sistema genera en parte riesgos éticos, pues la retirada de soporte vital puede acelerarse para favorecer una donación y haber conflicto de intereses, acelerando el proceso de muerte pensando en los órganos. Además, se debe garantizar la irreversibilidad de la asistolia antes de iniciar maniobras de preservación. Esto genera un debate sobre los minutos de parada circulatoria que debe haber, si son cinco o diez, para estar seguros y certificar la muerte.

En este caso, el proceso de explante ha durado unas diez horas además de las horas previas de coordinación, y ha contado con la participación de profesionales de los servicios de Medicina Intensiva, Anestesia, Cardiología, Medicina Interna, Radiología, Urología, Traumatología, Laboratorios y Banco de Sangre y de otros hospitales: cirujanos cardíacos y hepáticos, oftalmólogos y todo ello con la coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Como en cada ocasión en que se realiza un explante, el equipo de coordinación de trasplantes del Hospital de Sagunto agradece la colaboración de las familias y subraya a toda la población la necesidad de donar órganos para salvar vidas. En este sentido, el departamento de salud de Sagunto recuerda la importancia que tiene el documento de voluntades anticipadas para estos casos, ya que recoge los deseos de las personas en los momentos críticos, como es la voluntad de donar órganos. Todo ello, facilita a las familias tomar decisiones en momentos tan difíciles, y permite a los profesionales actuar con mayor celeridad. Para el registro de voluntades anticipadas las personas interesadas lo pueden realizar telemáticamente o presencialmente en el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP).

El Hospital de Sagunto realiza extracciones de órganos de pacientes fallecidos para después ser trasplantados a pacientes en otros hospitales desde 1992.