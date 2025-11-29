María José Catalá reivindica sus políticas antiokupación entre los alcaldes del PP

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este sábado que “los alcaldes del Partido Popular no vamos a dejar que nuestro país caiga, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez toque suelo cada día”, durante su intervención en el II Foro de Grandes Ciudades que el Partido Popular ha celebrado en Burgos.

“Los alcaldes del Partido Popular estamos volcados en nuestros vecinos, las personas están en el centro de todas nuestras políticas, frente a un Gobierno Central que está sumido en problemas judiciales todos los días y sin Presupuestos Generales del Estado que puedan resolver los problemas de los ciudadanos”, ha afirmado la alcaldesa de Valencia.

Desde ayer, representantes de las grandes ciudades han estado trabajando en la “Declaración de Burgos”, donde se ha puesto en común las políticas que se está llevando a cabo por parte de los gobiernos del Partido Popular y en la que se han fijado las "prioridades del municipalismo: bajada de impuestos, vivienda y seguridad frente a un Gobierno que exprime a familias, trabajadores, autónomos y pymes".

“En Valencia hemos demostrado que, con un gobierno del Partido Popular se construye vivienda pública como nunca antes se ha construido, que se pueden bajar los impuestos y que nos preocupamos por la seguridad en nuestras calles con más de 200 policías locales nuevos, una agencia antiokupación y la consecuente caída de la delincuencia”, ha explicado la alcaldesa.

“Los alcaldes no dejaremos que nuestro país caiga, aunque el gobierno de Pedro Sánchez toque suelo cada día. Es el momento de la decencia y del trabajo, los ciudadanos sólo quieren poder vivir y no merecen gobierno que parece más una banda que otra cosa”, ha finalizado.