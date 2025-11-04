La mejor librería de España está en Valencia

La librería valenciana Ramon Llull ha obtenido este miércoles el Premio Librería Cultural 2025, otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL), por "su labor durante los últimos 25 años para ayudar a comprender el presente dando espacio a otras literaturas".

Con ello se refiere a revistas de arte, teatro y cine. El jurado ha valorado que para lograrlo la librería organice actividades en distintos formatos (monográficos, clubs de lectura, etc.), e implicando a todos los agentes de la cadena del libro.

Además ha destacado los cursos que organiza en verano, con ponentes de primerísimo nivel internacional, sobre cómo conocer el mundo.

Almudena Amador, fundadora de Llibreria Ramon Llul, ha señalado que reciben el premio "con mucha alegría y con agradecimiento a quienes han pasado por Ramon Llull, a quienes han confiado en nuestro trabajo", también a las lectoras y clientes que forman parte de la vida de Ramon Llull (...) A las personas que hacen posible que las librerías independientes sigamos abiertas, activas y en pie".

El galardón, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, está dotado con 6.000 euros.

Amador reseña que la librería, que abrió su puertas en 2003, "es un espacio de encuentro y de gozo por la lectura y por la conversación, donde se ejerce y fomenta el espíritu crítico, la tolerancia, la libertad de expresión y la de pensamiento. Nos gusta pensar también que la lectura contribuye a todo ello. Y esa idea está en la raíz de nuestro trabajo".