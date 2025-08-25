Muere un joven de 21 años tras caer por el hueco de un montacargas en una granja de Pinet (Valencia)

Un joven de 21 años ha fallecido en un accidente laboral ocurrido en una granja ubicada en el término municipal de Pinet, en la provincia de Valencia.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), los hechos tuvieron lugar sobre las 18:000 horas del pasado viernes en una granja de este municipio de la comarca de la Vall d'Albaida.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente, pero no llegaron a intervenir por que la víctima falleció antes, aunque acudieron al lugar los servicios de Atención Primaria para confirmar el fallecimiento.

Según publica el diario Levante, el accidente tuvo lugar en un montacargas de la granja, en el que el trabajador habría quedado atrapado, en un suceso cuyas circunstancias ya investiga la Guardia Civil.

Bomberos de los parques de Xàtiva y Gandia se trasladaron al lugar del suceso para excarcelar a la víctima, un vecino de la localidad valenciana de Llutxent.