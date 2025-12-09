Picassent y Alcàsser vuelven a estar conectadas tras la dana: abre la nueva pasarela peatonal

La Generalitat Valenciana ha puesto en servicio la nueva pasarela ciclopeatonal que conecta Picassent y Alcàsser, restableciendo la movilidad entre ambos municipios y la circulación segura con una infraestructura moderna y preparada para resistir con garantías futuros episodios de riadas.

La directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa, ha visitado la pasarela con motivo de su reapertura y ha señalado que “se recupera así una conexión fundamental hacia servicios esenciales como Metrovalencia, el polideportivo y otros equipamientos municipales”. La actuación ha contado con una inversión de la Generalitat de 900.000 euros.

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Alberto Primo, Martínez Ruzafa ha recordado que la Generalitat ha actuado “allí donde los ayuntamientos no podían asumir solos estas obras. Hemos reconstruido la pasarela con mejoras estructurales que aumentan la seguridad de peatones y ciclistas”.

La solución adoptada para reponer la conexión ciclopeatonal ha consistido en una nueva pasarela de uso compartido para peatones y ciclistas, que salva el barranco de Picassent mediante una estructura metálica apoyada en ambas márgenes. Su diseño incorpora criterios de resiliencia, con cimentaciones profundas que evitan la socavación, taludes y cauce protegidos con escollera y una rasante elevada para situar la infraestructura por encima del nivel del agua en episodios de crecida.

Respecto a sus características técnicas, la nueva estructura tiene 40 metros de longitud, está construida con 31,4 toneladas de acero estructural y mantiene una geometría similar a la anterior. Además, presenta unas dimensiones interiores de 3,35 metros de altura y 4 metros de anchura, lo que la hace ligeramente más amplia que la pasarela sustituida. Los trabajos se han completado con la losa de hormigón armado del tablero, la reconstrucción de las conexiones con los viales existentes, la instalación de la barandilla y la protección final del cauce.

Martínez Ruzafa ha destacado la coordinación que ha existido entre administraciones y organismos para ejecutar las obras “en un punto tan complicado como este con la estructura del bypass, con las obras del colector de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar) y con el encauzamiento que también está realizando la Dirección General del Agua en el que se han invertido 1,2 millones de euros”.

Por su parte, el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo, ha agradecido a la Generalitat “la importante inversión en el municipio en un momento de necesidad, que ha permitido que ahora tengamos una escollera nueva que protege la parte derecha del barranco de Picasent y una pasarela actualizada al siglo XXI”. Frente a esta inversión "tan positiva”, el alcalde ha recordado “la intención de instalar una macrodepuradora que lo único que habría hecho era afectar a todo el entorno del municipio de Alcàsser” la pasada legislatura.

Más de 6 millones en el marco del Plan Endavant

La intervención en Alcàsser se integra en el Plan Endavant, tras asumir la Generalitat las competencias para ejecutar obras de rehabilitación en más de una veintena de municipios afectados por las inundaciones.

En el caso de Alcàsser, la Generalitat ha destinado más de 6 millones de euros, de los que 900.000 euros corresponden a la reconstrucción de esta pasarela y 2,39 millones a ayudas directas para atender primeras necesidades. A este montante hay que sumar, entre otros, 1,7 millones en infraestructuras hidráulicas ejecutadas por la EPSAR para un colector que transcurre en paralelo a la pasarela y cuya actuación definitiva estará finalizada en los próximos días. De la misma forma, también han finalizado obras de encauzamiento en el casco urbano en el que se han invertido 1,2 millones y otras actuaciones en infraestructuras sanitarias que se vieron afectadas con las riadas y que dan servicio al municipio.