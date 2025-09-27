Prisión para 41 de los detenidos en la operación "Spider" contra el narcotráfico en el Puerto de Valencia

La macrooperación contra el narcotráfico desarrollada en el Puerto de Valencia sigue su curso. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que dirige la investigación de la denominada operación "Spider" ha acordado el ingreso en prisión provisional de 41 de los detenidos por su presunta implicación en la red de tráfico de cocaína en el Puerto de Valencia.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el titular del Juzgado ha recibido desde el pasado miércoles a un total de 70 detenidos por delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros.

Tras levantar el secreto de las actuaciones (salvo en una pieza separada), ha decretado el ingreso en prisión provisional de 41 de esos arrestados.

Para 27 de ellos la medida cautelar no admite condiciones, es decir, supone su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. En cambio, en relación con los 14 restantes, el juez admite que puedan eludir su entrada en la cárcel de forma preventiva previo pago de fianzas que llegan, según los casos, hasta 40.000 euros.

El instructor ha dictado autos de libertad provisional con medidas cautelares consistentes en comparecencias periódicas en sede judicial para los otros 29 detenidos.

El llamado "Cártel del Puerto de Valencia", desarticulado por la Policía Nacional, es organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en el Puerto de València.

La organización está arraigada en procesos corruptos de selección de personal en el Puerto de Valencia, lo que permitía a los narcos un control minucioso de los turnos de trabajo para dar cobertura a las operaciones delictivas.

Entre los detenidos hay un agente de la Guardia Civil, tres miembros del cártel de los Balcanes, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de cinco empresas, entre otros.

Las cifras de la operación

Desde el pasado lunes se han desarrollado 59 registros -53 de forma simultánea- en la provincia de Valencia y la isla de Ibiza, con la intervención de más de 450 agentes de policía de diversos grupos, además de personal judicial, todos ellos coordinados por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, según informa EFE.

En el operativo se ha incautado 4,5 toneladas de droga, 365.000 euros en efectivo, relojes de lujo valorados en dos millones de euros, 53 coches de alta gama, diamantes, lingotes de oro y un barco valorado en unos 400.000 euros, además de varias armas de fuego.

La trama contaba con “hombres araña”, que se dedicaban a escalar por los contenedores del puerto para acceder hasta la mercancía (cuya labor ha sido grabada por los drones de la policía), así como colaboradores en empresas de transporte y concesionarios de vehículos industriales y transitarias.

La investigación se ha desarrollado en los últimos 18 meses, si bien una parte importante de la misma, la dirigida a desentramar la red de blanqueo internacional, sigue abierta y sobre la misma no se han dado detalles.

La organización, en palabras de uno de los mandos policiales que ha dirigido la operación, tenía "pleno dominio sobre los procesos de selección de estibadores. Amañaba exámenes y falsificaba los test de drogas de los aspirantes".

En el Centro Portuario de Empleo había, según ha asegurado, una "lucha soterrada por introducir a sus miembros en la estiba, de modo que una vez dentro controlaban las jornadas laborales para colocar los contenedores "contaminados" en determinados sitios y podían controlar los movimientos de la Policía".