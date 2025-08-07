Revuelo en Paiporta: el alcalde expulsa a una vecina argentina del pleno municipal por quejarse de que solo habla en valenciano

Paiporta vivió el pasado 31 de julio un momento tenso en un pleno municipal de más de cuatro horas abierto a los vecinos que ha trascendido una semana más tarde por la expulsión de una vecina por un tema lingüístico.

El nuevo alcalde del municipio, Vicent Císcar, del PSPV-PSOE, que relegó a Maribel Albalat tras dejar el cargo por problemas de salud tras la dana, estaba desarrollando su discurso cuando una vecina argentina le pidió que por favor comunicara lo que estaba diciendo en valenciano también en castellano, a lo que el primer edil hizo caso omiso.

"Por favor, si no se calla se tendrá que ir", le espetó Císcar a la vecina, que estaba alzando la voz. "Le llamo al orden, como vuelva a intervenir la policía le acompañará para que abandone el salón", le dijo Císcar, esta vez sí en castellano para que lo entendiera.

"No me voy", contestó ella. "¿Cómo que no te vas a ir?", contestó el alcalde, girando la cabeza mientras se le acercaban los policías.

Entonces entró el regidor de Vox, Daniel Furió Navarro, que criticó el trato a la vecina. "Yo señor Císcar no entiendo cómo sí permite que a los militantes de Compromís puedan hablar y no les llama al orden, y en cambio a una señora que interviene un momento le llama al orden y le expulsa", dijo.

Ahí comenzó un momento tenso, en el que el alcalde se burló del edil de Vox. "Es bastante normal que usted no entienda las cosas, pero haga usted el favor de callar que no tienes la palabra", le contestó Císcar visiblemente enfadado, elevando la voz y llamándole al orden.

Tras ello, fue precisamente Furió quien aprovechó para encender su micrófono y recoger así las últimas palabras de la vecina, que se han viralizado.

La vecina alzó la voz y se quejó por la falta de trato igualitario: "Ustedes son discriminadores", comenzó. Cabe recordar que como en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana, el castellano y el valenciano son lenguas oficiales y por lo tanto debería darse un servicio público al ciudadano en ambos idiomas si así lo solicita.

La seguridad del ayuntamiento procedió a expulsar a la vecina, quien repitió: "A mí no toquen, yo me voy a ir", decía la argentina, quien recordó que como cualquier otro habitante de Paiporta, tributa en el municipio.

"Yo acá pago mis impuestos y yo no hablo valenciano. Y me cansé de repetirlo. Y me parece una falta de respeto que hablen en su idioma, que me encanta, me parece perfecto. Pero cuando hay alguien que no habla el idioma y les pide y les paga un sueldo, ustedes se cagan en todo", reprochó la vecina antes de abandonar el pleno municipal.

Desde el Ayuntamiento de Paiporta por el momento no se ha hecho un comunicado al respecto.