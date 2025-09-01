Los trabajadores de la EMT Valencia denuncian unas "pésimas condiciones de trabajo" con plagas, aseos insalubres y horarios imposibles

El comité de empresa de EMT València ha denunciado públicamente este lunes las "pésimas condiciones de trabajo" que sufren, debido a una falta de mantenimiento "adecuado" de las instalaciones, la aparición de plagas en la flota de autobuses o la imposibilidad de realizar descansos en las cabeceras.

Los representantes de los trabajadores han señalado en un comunicado que hay instalaciones sin aire acondicionado, que la puerta de entrada a la cochera de las oficinas de recaudación de Depósito no se puede cerrar, lo que genera inseguridad, y que hay una "proliferación de plagas de insectos en todas las dependencias de la empresa".

Critican también el "estado insalubre y deficiente" de los aseos para el personal de conducción en las cabeceras de las líneas, que "en muchas ocasiones no tienen agua o luz, lo que hace inviable utilizarlos", ni candado, y aseguran que la falta de limpieza y desinfección de la flota ha provocado "la aparición de plagas de insectos en el interior de los autobuses".

Aseguran asimismo que en determinadas líneas y franjas horarias es "materialmente imposible cumplir" con los tiempos de descanso programados durante la jornada continua, lo que unido a las altas temperaturas "multiplica la fatiga y expone al personal de conducción a un riesgo directo para su salud", además de poder generar "situaciones peligrosas" en la conducción.

Según el comité de empresa de la EMT, "la fatiga mental y física, el estado de unos aseos que no merecen tal nombre, el notable incremento de pasajeros, la falta de horario suficiente para realizar los trayectos y el calor extremo trabajando con aires acondicionados manifiestamente insuficientes día tras día generan dolencias de todo tipo".

En consecuencia, instan a la dirección de la empresa y al concejal de Tráfico, presidente de la misma, a "tomarse en serio" estos problemas y a reunirse con los representantes de los trabajadores y trabajadoras para buscar soluciones.