El túnel a pie que conectará las paradas Xàtiva y Alacant de Metrovalencia, listo para Navidad

El vicepresidente segundo para la Reconstrucción, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado las obras del túnel que permitirá conectar las estaciones de Xàtiva y Alacant de Metrovalencia.

El vicepresidente ha anunciado que “las obras del túnel afrontan su recta final y en las próximas semanas se completarán los trabajos de equipamientos y arquitectura de los cerca de 260 metros de conexión subterránea que permitirá que en Navidad la Línea 10 del tranvía esté unida con las Líneas 3, 5 y 9 de metro, a su paso por la estación de Xàtiva”.

Martínez Mus ha explicado que “a lo largo del proceso constructivo ha sido necesario modificar las características de la infraestructura subterránea que se estaba construyendo bajo la calle Alicante, de manera que este paso inferior se abrirá como conexión peatonal pero cuenta con unas dimensiones que permiten acoger en un futuro el paso de tranvías y dar así continuidad a la Línea 10 hacia el centro de la ciudad”.

La inversión conjunta en esta actuación supera los 24 millones de euros y cuenta con financiación de Fondos Europeos.

“La apertura de este paso subterráneo ampliará la oferta de servicio de Metrovalencia, al conectar de manera mucho más cómoda y rápida a los vecinos de València y de los municipios del área metropolitana, así como a los miles de turistas que nos visitan, con puntos que registran una gran afluencia como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, L’Oceanogràfic o el nuevo pabellón Roig Arena”, ha destacado el titular de Infraestructuras.

Características del nuevo acceso

Este nuevo acceso permite unir, en algo más de tres minutos a pie, las estaciones de Xàtiva y Alacant, a modo de transbordo y sin necesidad de salir al exterior. De este modo será posible una conexión rápida y fluida entre las Líneas 3, 5 y 9 del metro con la Línea 10 del tranvía.

Con este nuevo acceso subterráneo quedarán mucho mejor conectados los 6,5 millones de viajeros anuales que registra la estación de Xàtiva, y cerca de un millón de usuarios que pasan por la de la Alacant.

Para facilitar el acceso al paso inferior se ha instalado un nuevo ascensor y escalera mecánica en la conexión con la estación de Xàtiva, mientras que en el acceso desde Alacant se realiza a través de una rampa, una vez superada la línea de validación.

Trabajos en superficie

En esta misma visita se ha comprobado la evolución de los trabajos que se realizan en superficie y que ya han permitido completar la urbanización del patio de carruajes de la Estación del Norte, el entorno de la Plaza de Toros y la calle Alicante hasta conectar con la calle Castellón.

Al mismo tiempo que se ponga en servicio el paso inferior se abrirá la totalidad de la calle Alicante, una vez completadas las obras de reurbanización, hasta conectar con la Gran Vía Germanías.

Esta actuación es una de las últimas a completar en 2025, antes de iniciar el Plan de Actuaciones FGV 2026-2030, dotado con 840 millones de euros, que representa un compromiso firme con el futuro de la movilidad del transporte metropolitano en Valencia y Alicante.