Uno de cada cinco personas que viven en Valencia están en edad una jubilación

Un total de 180.624 personas inscritas en el padrón municipal de València tiene 65 años o más y representan el 21,4 % del total, el 59,2 % de ellas son mujeres, y Algirós es el distrito más envejecido y Rascanya, el menos.

Algirós cuenta con mayor representación de este colectivo de personas mayores (un 26,6 % del total), mientras que Rascanya es el menos envejecido, con un 17,7 %, según la información de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València.

El 59,2 % de este grupo demográfico son mujeres y el 40,8 % hombres, y en general ha registrado un incremento de un 2,1 % respecto a los datos de 2024.

En cuanto a las formas de convivencia, 69.006 de estas personas conviven con otras menores de 65 años, mientras que 109.779 convive solo con otras personas mayores de 64 y 49.101 viven solas. De estas, una mayoría, el 74 %, son mujeres.

A su vez, entre las personas mayores de 64 años que viven solas, un 41,2 % son mayores de 79 años (20.241 personas).

Dentro del colectivo de personas mayores, el subgrupo de personas de 80 y más años representa el 30,1 %. 298 mujeres de esta última franja de edad han cumplido 100 años y 98 hombres también han sido testigos de un siglo de historia. Suman 396 personas centenarias, 20 más que el año pasado.

Respecto a la población de 85 y más años, el mayor peso proporcional respecto a la población del distrito, se encuentra en L’Eixample (4 %).

Todos estos datos se encuentran en la publicación monográfica “Población mayor de 64 años en la ciudad de València. 2025”, que recoge la información estadística relevante sobre la población de 65 y más años en la ciudad, según información del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero del presente año.

La publicación recoge indicadores de la evolución de la población y clasifica según sexo, edad, lugar de nacimiento y nacionalidad, entre otras variables, en las diferentes divisiones territoriales municipales: juntas municipales, distritos y barrios. También ofrece resultados según forma de convivencia, como por ejemplo, mayores que conviven solo con otras personas de 65 y más años o personas mayores que viven solas.