Valencia instala seis cámaras y un radar para vigilar el caudal del nuevo cauce del río Turia

Más seguridad. El Ayuntamiento de Valencia está instalando seis cámaras de videovigilancia en el nuevo cauce del río Turiapara vigilar su caudal. La medida se integra en las conclusiones aprobadas en la comisión municipal no permanente para la recuperación de las zonas afectadas por la dana, que se constituyó después de la inundación que afectó a muchos pueblos y ciudades valencianas el 29 de octubre de 2024, y entre ellos La Torre, Castellar-l’Oliveral y El Forn d’Alcedo, en la ciudad de Valencia.

De hecho, las seis cámaras están instaladas en La Torre, Pinedo, Castellar-l’Oliveral, el Forn d’Alcedo, el Polígono de Vara de Quart y el estacionamiento de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Las seis cámaras, que estarán acabadas de colocar el 31 de octubre, darán una información completa y en tiempo real sobre el lecho del río y sobre cualquier incidencia reseñable que se pueda producir. Además, una de las cámaras, en concreto la que se instala en el puente de La Torre, dispone de un radar del nivel de agua. El coste de la instalación del sistema es de 47.470,72 euros.

Las cámaras, que se colocan sobre farolas, son de tipos PTZ (panorámica, inclinación y zoom, en las siglas en inglés), son móviles y disponen de visión diurna y nocturna de un kilómetro aproximado a ambos lados, lo que permite disponer de un circuito cerrado de televisión que cubre la totalidad del cauce. Las cámaras enviarán las imágenes a la central de la Policía Local de València, en la avenida del Cid, donde serán visualizadas en el centro de control. El sistema también permite grabar y almacenar por un tiempo limitado.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado este lunes el sistema ante la Policía Local en un acto al que han asistido la concejala de Servicios Centrales Técnicos, Julia Climent, el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, y los alcaldes y alcaldesas pedáneas de La Torre, El Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral y Pinedo.

Catalá ha afirmado que "todos tenemos muy presente la dana sufrida el año pasado y por eso estamos reforzando la prevención y el control ante nuevos episodios de lluvias torrenciales y los dispositivos que estamos instalando permiten monitorizar en tiempo real el estado del cauce, facilitando la toma de decisiones rápidas por parte de los servicios municipales de emergencia y de protección civil. Por primera vez, el cauce del Túria va a estar videovigilado”.

La alcaldesa ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar "analizar la capacidad del nuevo cauce porque, sin haber canalizado ningún barranco, ese cauce estuvo a medio metro de desbordarse". "Finalmente, no se desbordó. El problema de Valencia no fue por el nuevo cauce del río Turia pero, si se siguen haciendo soluciones puntuales y no se analiza la verdadera capacidad del cauce, no estamos haciendo lo correcto"

Catalá ha añadido que "una vez más, nosotros estamos haciendo algo que no es competencia del Ayuntamiento de Valencia, que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar". "De hecho, solo podemos hacerlo en el término municipal de Valencia y sabemos que solo vamos a poder videovigilar el término municipal de Valencia. Pero el problema no ha sido solo el término de Valencia ni fue el cauce del río Túria. Por tanto, yo apelo al sentido común y a que la Confederación Hidrográfica del Júcar se ponga a trabajar y haga lo que le toca, que es poner en marcha el sistema de alerta temprana de cauces y barrancos", ha dicho.