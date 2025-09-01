El PP valenciano no aceptará el dinero de la condonación de la deuda y Compromís rechaza los criterios de Sánchez

Para el PPCV la condonación de la deuda que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros no es más que un parche. Critican su ejecución hasta las últimas consecuencias, aunque estas impliquen renunciar a un dinero que aliviaría el penoso estado en el que están las arcas públicas autonómicas. El síndic del grupo parlamentario en Les Corts, Juanfran Pérez, ha lamentado que la quita de la deuda que ha planteado el Gobierno únicamente responde "a las peticiones de los independentistas y Cataluña" y ha adelantado que "está abocada al fracaso" porque "el problema de la financiación se ha de resolver entre todas las comunidades autónomas".

Para el portavoz popular, el Ejecutivo Central únicamente busca "llegar a un acuerdo con los independentistas para ver si le aprueban los presupuestos". Juanfran Pérez ha remarcado que los valencianos "ya no podemos aceptar más parches, porque esta Comunitat está sufriendo mucho el desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez y de todos los socialistas incluidos los valencianos".

Ante ello, "no podemos aceptar quitas ni parches, queremos que se acabe con el problema de la financiación llegando a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas".

Mientras, desde Compromís, Joan Baldoví se ha mostrado partidario de la quita de la deuda, "pero no" con las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda. "La quita de deuda es una solución, lo que no pueden ser son los criterios". A su juicio, estos "deberían ser que los que están peor" sean "los que más quita tienen". Por eso mismo, ha cuestionado "cómo a Andalucía le quitan el 50 por ciento de su deuda y a los valencianos nos quitan no llega al 20 por ciento. Algo falla en los criterios".

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha lamentado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilice a la Comunitat Valenciana "como un instrumento de ataque político y rechace la condonación de la deuda": "La quita de la deuda supone un ahorro fundamental para las arcas públicas valencianas y permitirá invertir más y mejor en servicios públicos"