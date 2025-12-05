Veinte detenidos por estafar más de 120.000 euros mediante el método del 'hijo en apuros'

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades valencianas de Torrent y Paterna a 20 personas pertenecientes a tres grupos criminales que habrían estafado más de 120.000 euros a unas 200 personas en toda España a través de la modalidad conocida como 'hijo en apuros'.

Según ha informado la Policía, estos grupos contactaban con las víctimas haciéndose pasar por sus hijos y simulaban padecer algún apuro económico para solicitarles transferencias bancarias urgentes.

Uno de los cabecillas residía en una vivienda de lujo donde tenía instalada una 'habitación del pánico' dotada con una puerta blindada, en cuyo interior se halló una defensa extensible, un puño americano, así como un hacha y varios cartuchos de munición.

Las investigaciones se iniciaron en junio por parte de agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent a raíz de diversas denuncias, en las que las víctimas decían haber recibido mensajes mediante una aplicación de mensajería instantánea de números desconocidos, en los que los estafadores se hacían pasar por sus hijos, alegando encontrarse en apuros y solicitando transferencias urgentes de dinero.

Gracias a las primeras gestiones practicadas por la Policía Nacional, se logró identificar a los titulares de las cuentas bancarias receptoras de las transferencias, averiguando que la mayoría residía en Torrent.

Durante el desarrollo de la investigación, se identificó a las denominadas 'mulas de dinero', personas que utilizaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero estafado, retirar el efectivo y entregarlo a otros miembros de la organización, a cambio de una pequeña remuneración.

Los agentes detuvieron a varios de estos intermediarios, responsables también de coordinar la recogida del dinero en efectivo.

Tras averiguar la identidad del cabecilla de uno de estos entramados, los investigadores culminaron la operación el pasado 27 de noviembre con la entrada y registro en su chalet de lujo ubicado en una urbanización de Paterna, donde se intervinieron dispositivos electrónicos, un reloj de alta gama, diversas joyas de valor, así como 830 euros en efectivo.

El líder era un joven de 25 años quien, aunque no realizaba ninguna actividad laboral, residía en una vivienda de alto nivel adquisitivo, equipada con aparatos electrónicos de alta gama, ropa y zapatillas de prestigiosas marcas, además de poseer en su propiedad hasta cinco vehículos y otro alquilado de elevado coste, a pesar de no poseer carnet de conducir.

Tras su detención, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión, han indicado las mismas fuentes.

En total, han sido arrestadas 20 personas integrantes de tres grupos criminales relacionados entre sí, por su presunta implicación en los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.