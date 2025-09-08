El verano deja 291 muertos por el calor en Alicante, 86 en Castellón y 38 en Valencia

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la Comunidad Valenciana desde el pasado 1 de junio ascienden ya a un total de 415, de las que 22 se han producido durante la última semana, según el sistema el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, MoMo, del Ministerio de Sanidad.

Por provincias, Alicante sigue siendo la que registra cifras más altas de fallecimientos, con 291 -20 de ellos en la última semana-; seguida de Castellón, con 86 -ninguno la última semana-, y Valencia, con 38 -2 de ellos la última semana-.

Del 1 de junio al 7 de agosto de 2025, el MoMo ha contabilizado en toda España 3.684 fallecimientos atribuibles a altas temperaturas,415 de ellos en la Comunidad Valenciana.

Del total de fallecimientos en la Comunidad Valenciana desde el 1 de junio, 32 se han producido en junio, 155 en julio, 207 agosto y 22 en lo que va de septiembre. Además, 224 son hombres y 191 mujeres, según los datos del MoMo.

La semana más letal

La mayoría de fallecimientos se ha producido durante la semana 34 del año, es decir, del 18 al 24 de agosto, con 112 fallecimientos por altas temperaturas; seguida de la semana 27, del el 30 de junio y el 6 de julio, con 60 decesos, y de la semana 33, del 11 al 16 de agosto, con 59 óbitos.

En la semana 28 -del 7 al 13 de julio- murieron 52 personas por esa causa; en la semana 30 -del 21 al 27 de julio- fallecieron 35 personas, y en la semana 35 - del 18 al 24 de agosto- perdieron la vida 29 personas debido a la temperatura.

Los días con más fallecidos por calor durante este verano han sido el 19 de agosto, con 21 muertes atribuibles a la temperatura; los días 18 y 20 agosto, con 19 muertes cada día; el 21 de agosto con 17 muertes; el 17 de agosto, con 16 fallecimientos; el 22 de agosto, con 15, y el 7 de julio y el 23 de agosto, con 12 cada uno.

Más fallecimientos con respecto a 2024

La cifra de fallecimientos atribuibles a las temperaturas durante el mismo periodo de 2024 -del 1 de junio al 31 de agosto- fueron 262 en la Comunidad Valenciana, 127 de ellos correspondientes a mujeres y 135 a hombres.

Por provincias, Alicante registró en ese período del año pasado 213 muertes por este motivo, Castellón 34 y Valencia 14, según los datos del MoMo.

El tiempo para esta semana

En la segunda semana de septiembre, la Comunidad Valenciana comienza con una previsión de chubascos y tormentas a partir del mediodía que pueden ser muy fuertes en el litoral norte de Castellón, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas irán en descenso este lunes, y el viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo el mediodía a componente este ocasionalmente moderado, salvo en el sur de Alicante, donde tenderá a viento del sur.

Para mañana martes se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes durante la madrugada, que tenderán a remitir durante la mañana, si bien por la tarde se desarrollarán nuevamente en el interior del sur de Castellón y del norte de Valencia y también en el norte de Alicante, provincia donde pueden ser localmente muy fuertes.

Las temperaturas volverán a experimentar un descenso, que podría ser localmente notable en el caso de las máximas, y el viento soplará flojo de componente norte en el litoral de Castellón y Valencia, del suroeste en el de Alicante y de dirección variable en el resto por la mañana, mientras que por la tarde tenderá a componente este en general.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido Castellón, de 30,7 y 24,8 grados; València, 31,1 y 23,9 grados, y Alicante, 30,7 y 24,9 grados.