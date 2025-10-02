El verano sin fin de Alicante llega a la madrileña Puerta del Sol en forma de cartel

Alicante ostenta en 2025 el título de Capital de la Gastronomía de España; y si hay un plato que define la cocina de la ciudad es el arroz, que no paella. Ahora, el arroz -que no paella- y el clima -el verano sin fin- han aterrizado, y a lo grande, en la Puerta del Sol de Madrid para, con fondo de color amarillo como el sol, contar las bondades de la ciudad.

Se trata de una lona de gran tamaño, mide 257 metros cuadrados y se prevé una audiencia de 5,5 millones de impactos, según informan en el Ayuntamiento. El cartel estará colgado hasta fin de este mes de octubre.

Su eslogan está escrito en inglés y en castellano e invita a visitar Alicante. "In Alicante we don´t say hapiness" que, traducido, quiere decir "En Alicante nosotros no decimos felicidad". La siguiente frase llama la atención, comenzando en inglés, "We say", "nosostros decimos", en castellano... para proseguir "un verano sin fin, una historia que contar y un arroz que recordar".

Sin duda, el arroz es de nuevo el plato sobre el que gira una campaña muy vistosa y en el corazón de Madrid; la conexión entre Madrid y Alicante -se dice que la playa de San Juan es la playa de los madrileños- es de sobra conocida.

Pero, siendo como es la Puerta del Sol, el lugar en el que turistas de toda España y del extranjero se hacen fotos que comparten en Redes Sociales, ese cartel dará la vuelta al mundo.

835.000 personas en alojamientos reglados

Según los datos de la Concejalía de Turismo, los datos refrendan el gran momento que vive el turismo en Alicante, 835.000 huéspedes en alojamientos reglados de enero a agosto de este año.

La aportación al PIB local del sector turístico está en torno al 20 por ciento. En cuanto al empleo, son 40.000 puestos de trabajo, 40.000 familias alicantinas que dependen directamente del turismo, también un 20 por ciento del total de empleados en la ciudad.

El empleo turístico ha crecido un 12 por ciento en los últimos dos años, según las mismas fuentes. La facturación del sector supera los 3.000 millones de euros.

Concurso fotográfico

Para seguir promocionando la ciudad, el Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, a través de Alicante Film Office, ha puesto en marcha el concurso de fotografía “Ciudad de Alicante, Escenario de Rodajes”, una iniciativa para visibilizar el potencial de la ciudad como plató para producciones cinematográficas y publicitarias.

El certamen se celebrará del 1 al 15 de octubre de 2025 y está dirigido a personas mayores de 18 años interesadas en la fotografía y el mundo audiovisual. Para participar, será necesario publicar en Instagram una o varias imágenes originales (quedan excluidas las generadas mediante Inteligencia Artificial) que documenten rodajes de cine o publicidad realizados en Alicante, etiquetar a @alicantefilmoffice e incluir el hashtag oficial #AlicanteEscenarioCine.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que “este tipo de iniciativas refuerzan la apuesta del Patronato por el turismo de pantalla, no sólo por el impacto económico directo que conlleva la presencia de rodajes, sino también por el valor promocional que supone proyectar la imagen de Alicante en grandes producciones”. “Rodar en Alicante genera riqueza, pero también visibilidad.

Poquet también ha subrayado el notable crecimiento en el número de producciones registradas: “En sólo seis meses de 2025 ya se han contabilizado 40 rodajes, una cifra muy cercana a los 48 que se realizaron en todo 2024, lo que confirma que Alicante está consolidándose como un destino cada vez más atractivo para el sector audiovisual”.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Alicante colabora en la proyección de la ciudad como destino de rodajes, al tiempo que promueve la creatividad ciudadana y la participación activa en torno al audiovisual.