Vivir a 230 metros del suelo y a pie de playa: nuevo rascacielos en Benidorm (Alicante)

La ciudad de Benidorm -la capital del turismo de la Comunidad Valenciana- rompe su propio techo en la altura de sus rascacielos. Y en su cielo habrá otro gigante, de 230 metros de altura y 63 plantas, y de uso residencial. Se trata de la TM Tower, un proyecto de TM Grupo Inmobiliario. Quienes quieran vivir a 230 metros del suelo, eso sí, tendrán que esperar hasta el segundo semestre de 2028, cuando está programada la entrega de viviendas.

Con una población de 70.000 habitantes, Benidorm -en su origen era un pueblo costero de tradición pesquera- multiplica por cuatro sus habitantes en verano, ofreciendo ocio y diversión los 365 días del año. Sus rascacielos son un emblema de una ciudad que creció urbanísticamente en vertical, algo que permite ocupar menos superficie con edificios y disponer así de mayor espacio para zonas verdes o polideportivos.

El nuevo rascacielos tiene una estructura de hormigón armado, con 260 viviendas de 1 a 4 dormitorios, situadas a 50 metros de la playa de Poniente, además de espacios comunes con piscinas climatizadas, zona deportiva, gimnasio, sala de cine y un skybar en la planta 63, que albergará también un observatorio astronómico en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias Jesús Carnicer (MUDIC).

Un coloso de esas dimensiones necesita un sistema de movilidad también especial y, por eso, la torre tendrá 7 ascensores de última generación con velocidades de hasta 6 metros por segundo, muy por encima de la media residencial.

Se trata de un coloso que, sin duda, transformará la fisonomía de la playa de Poniente, y que se suma a otros rascacielos bautizados como Sunset Drive Sunset Waves, Sunset Cliffs y Sunset sailors e Eagle Tower.

Según informan los responsables del proyecto, hay cientos de interesados a nivel nacional e internacional en TM Tower e incluso se han formalizado las primeras prerreservas.

Existen otros rascacielos en los que es casi posible tocar el cielo

Otras de las torres con las que casi se puede tocar el cielo están en Madrid, Torre de Cristal, de 249 metros de altura y 50 plantas; Torre Cepsa, de 248 metros, y con 49 plantas; o Tower PwC, de 236 metros, y 52 plantas. En Londres (Reino Unido),Varso Tower tiene 310 metros de altura y 53 plantas y The Sard se eleva a 306 metros de altura y tiene 73 plantas. En Benidorm, In-Tempo se eleva a 187 metros del suelo y tiene 52 plantas mientras que Gran Hotel Bali tiene 186 metros y 52 plantas.

Tal y como señalan los promotores del rascacielos “TM Tower es un proyecto emblemático para nuestra compañía y un legado que merece Benidorm como una de las capitales mundiales del turismo residencial. Con esta torre no solo queremos marcar un récord arquitectónico, sino también ofrecer un nuevo estándar de calidad, innovación y exclusividad a nuestros clientes”, señalan desde TM Grupo Inmobiliario, compañía líder en España en el sector del turismo residencial.

Con esta nueva torre, Benidorm vuelve a ser noticia por sus rascacielos; o dicho de otra forma, por su particular modelo urbanístico.