Ximo Puig traerá a Valencia la primera conferencia de la OCDE sobre desastres naturales en marzo

Valencia acogerá el próximo año la primera Conferencia Internacional sobre Resiliencia ante Desastres, impulsada por el Gobierno y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para promover el intercambio de experiencias entre países en la gestión, coordinación y mecanismos de respuesta ante desastres naturales.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, se han reunido en Madrid para avanzar en los planes de este proyecto, que se celebrará en marzo en Valencia, detalla el ministerio en un comunicado.

Cabe destacar que el embajador de España ante la OCDE es el expresidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien a buen seguro ha tenido voz en traer la conferencia a su tierra y estuvo en Madrid en el anuncio.

El ministerio que dirige Torres indica que habrá una "sesión especial" en la que se analizará "las lecciones aprendidas" de la dana de 2024 y que se abordará "como caso de estudio, identificando buenas prácticas y áreas de mejora en las políticas de prevención, mitigación y reconstrucción".

La conferencia reunirá a responsables públicos, expertos y profesionales de países que en los últimos años han afrontado desastres y emergencias climáticas, como Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Grecia, Japón o Turquía, además de especialistas del ámbito académico.

En la misma se tratarán "cuestiones clave" como la planificación y respuesta temprana, la lucha contra la desinformación durante las emergencias o la protección de las personas vulnerables.

"El objetivo será promover el aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias para mejorar la gestión del riesgo de desastres naturales, los mecanismos de respuesta, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la resiliencia a largo plazo", remarca el ministerio.

En el encuentro con el responsable de la OCDE, Torres ha destacado que el cambio climático obliga "a disponer de mejores instrumentos de prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a las catástrofes naturales" y ha recordado que el intercambio de experiencias entre países "es esencial para dar más garantías de protección".

"Hablamos de anticipar y de responder, pero también de cómo la desinformación puede afectar a la gestión de una emergencia. Por eso la Conferencia Internacional que organizamos junto a la OCDE va a resultar de gran utilidad", ha dicho.

Cormann ha señalado que “los desastres son cada vez más complejos y más costosos" y ha destacado que su organización "avanza" con España en los preparativos la conferencia internacional.

Ha añadido que se persigue también lanzar una "nueva Plataforma sobre Resiliencia Regional ante los Desastres de la OCDE" para ayudar a los países "a compartir experiencias prácticas y a fortalecer sus políticas para mejorar la preparación, acelerar la recuperación y lograr regiones y ciudades más resilientes”