Zulima Pérez y Martínez Mus agendarán la próxima semana una reunión para hablar de la dana

La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, y el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, agendarán la próxima semana una reunión para tratar cuestiones relacionadas con la postdana.

Así lo ha afirmado Pérez a los periodistas, antes de reunirse en Silla (Valencia) con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana, al ser preguntada por la relación con el nuevo vicepresidente, quien ha asumido las competencia de la reconstrucción tras la salida de Francisco José Gan Pampols del Consell.

Ha afirmado que esta relación entra dentro de "la dinámica institucional normal entre administraciones" y ha señalado que mantenían relaciones con el anterior vicepresidente y mantendrán las mismas con el nuevo vicepresidente, "una relación cordial", ha apuntado.

En este sentido, Pérez ha avanzado que han acordado que la semana que viene agendarán una reunión "para departir todas las cuestiones".

Asimismo, ha explicado que con Martínez Mus ya se han reunido, como Gobierno de España, junto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, "para tratar los temas de su competencia".

"Son relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat que se hacen de manera habitual, de la misma manera que, de forma habitual y con más hincapié, nos reunimos con alcaldes y alcaldesas escuchándoles y viendo cuales son sus necesidades", ha manifestado la comisionada.