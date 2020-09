El envenenamiento de Navalni despierta los fantasmas de la Guerra Fría

Tenemos que seguir hablando con Moscú. Esta frase se ha convertido en los últimos años en un mantra de las relaciones entre Rusia y Alemania. Una consigna con la que el gobierno alemán defiende de forma persistente lo que llegó a conocerse como la «estrategia de las dos D»: presión (Drück) y diálogo (Dialog) hacia cualquier resistencia llegada desde el Kremlin. Tanto en la OTAN como en la Unión Europea (UE) siempre ha habido quienes, por un lado, hubieran querido abordar con más dureza al presidente ruso Vladimir Putin pero por otro están los que no hubieran dudado en tirar por la borda todas las dolorosas sanciones económicas impuestas en 2014 como consecuencia de la anexión de Crimea. ¿Se equivocó Berlín a la hora de gestionar sus relaciones con Rusia? La pregunta, lanzada desde el informativo Tagesschau de la televisión alemana, adquiere un significado sin precedentes después de que se confirmara que el opositor ruso Alexéi Navalni fue envenenado con un agente nervioso. Los resultados del análisis del Instituto de Farmacología y Toxicología del Ejército federal arrojan, sin lugar a dudas, que el veneno pertenece al grupo de agentes nerviosos Novichok. Los rastros se encontraron no solo en las muestras de sangre, orina y piel de Navalni, sino también en una botella que trajo con él durante el viaje. Sus familiares la guardaron y se la entregaron a los médicos del hospital de la Charité en Berlín, donde yace Navalni. Es de suponer que bebió de la botella cuando ya estaba envenenado, dejando allí las huellas del tóxico. El resultado fue una bomba política que ha hecho despertar a los oscuros fantasmas que estaban dormidos desde el final de la Guerra Fría.

Ahora, y según medios alemanes, hay señales claras que apuntan a que Alemania estaría dispuesta a abandonar el camino que ha tomado. El estallido del el caso Navalni deja tras de sí una onda expansiva plagada de voces que, desde la esfera política a la social, exigen el fin de la moderación diplomática. Sin lugar a dudas, el ataque con neurotoxinas al adversario más obstinado de Putin ha abierto una herida entre las relaciones entre Alemania y Rusia –y por ende, con Europa– solo comparable con la anexión de Crimea o con los sucesos en el este de Ucrania. Algunos analistas políticos aseguran que ya no hay vuelta atrás y más después de que el miércoles Angela Merkel dejara de lado su tradicional moderación para subir el tono y exigir a Putin que responda a «preguntas muy graves (que) surgen» después de que el ejército alemán estableciera la prueba «inequívoca» del envenenamiento de Navalni. Es obvio que en este caso el gobierno federal buscará sanciones en coordinación con los demás estados de la UE pero, ¿de qué naturaleza podrían ser? ¿Están los socios europeos dispuestos a aceptarlas? El historial hasta la fecha es variable. Las medidas punitivas impuestas en 2014 por la anexión de Crimea perjudicaron al Kremlin. Sin embargo, en otros casos Europa se contuvo cuando por ejemplo Rusia supuestamente bombardeó hospitales y civiles durante la guerra de Siria. Asimismo, cuando en 2018 el ex agente Sergej Skripal y su hija fueron encontrados envenenados en un parque en el sur de Inglaterra –aparentemente con el mismo veneno utilizado en Navalni–, la UE respondió de manera sutil y expulsó a los diplomáticos rusos. Una medida bastante simbólica que solo se endureció meses después con congelamientos de cuentas y prohibiciones de entrada para la cúpula del servicio de inteligencia militar.

Tras el caso Navalni, las demandas pasan por cancelar la construcción del gasoducto germano-ruso Nord Stream 2, que está casi terminado y que duplicaría la capacidad de Rusia para exportar gas directamente a Alemania. Ni en la Guerra Fría, Berlín o Europa se atrevieron a abordar el tema del «boicot energético». No obstante, reducir el suministro de gas a Europa y enterrar el proyecto Nord Stream 2 en el fondo del Mar Báltico, significaría golpear a Moscú en donde más le duele, aunque incluso la canciller insistió en que el oleoducto es un tema aparte. No todo el mundo está de acuerdo. «Bild», el diario más grande de Alemania, publicó un editorial en el que argumentó que la retórica de Merkel sobre Rusia carecía de sentido mientras continuara trabajando «en connivencia con Putin» en el oleoducto. Por otro lado, Norbert Röttgen, presidente del comité parlamentario de asuntos exteriores de Alemania y candidato para reemplazar a Merkel el próximo año como líder del partido CDU, dijo que cualquier cosa que no sea cancelar Nord Stream 2 «sería la máxima confirmación y estímulo para que Putin continúe con este tipo de política». Asimismo, los líderes de dos partidos de la oposición, los Verdes y el FDP, también argumentaron que el proyecto no debería avanzar o incluso el presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó durante mucho tiempo que el oleoducto haría que Alemania «dependiera totalmente» de Rusia.

Mientras desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las llamadas para abandonar Nord Stream 2 eran «declaraciones emocionales no basadas en hechos» y agregó que el oleoducto es «un proyecto comercial internacional que beneficia a Rusia, Alemania y todo el continente europeo». Peskov restó importancia una vez más a las acusaciones sobre la participación del gobierno ruso en el envenenamiento de Navalny e instó a las autoridades alemanas a proporcionar pruebas a Rusia. Hay más: Alexander Sabayev, experto toxicólogo ruso que analizó el dossier médico de Navalni, descartó el envenenamiento y estimó que el paciente pudo ser víctima de un problema de digestión, de abuso de alcohol o de fatiga.

Las teorías

Teorías todas que desde el Kremlin se amparan en una especie de conspiración occidental para agravar el aislamiento internacional de Rusia. Con todo, ¿hasta dónde será capaz de llegar ahora el gobierno federal? La respuesta es compleja. Lo único claro es que, a pesar de su determinación, la situación pone en aprietos a Merkel. La presión aumenta sobre la canciller para que revise su política con Rusia y sea más firme, después de los múltiples incidentes entre los dos países, desde el envenenamiento de Navalni hasta el ciberataque al Parlamento alemán, pasando por el asesinato de un georgiano en pleno Berlín. Pero en Alemania, más allá de las condenas orales, lo más dominante es el aprieto ya que el país ha optado desde hace años, y a pesar de las tendencias autocráticas en Moscú, por una política de diálogo y asociación con Rusia. Además, numerosos «lobbies» pro-rusos operan en el país, en los medios económicos y en los principales partidos políticos, desde la extrema derecha hasta los socialdemócratas, incluido el propio Partido Conservador de la canciller y, sobre todo, su rama más a la derecha, la bávara.

Para el diario «Süddeutsche Zeitung», el envenenamiento de Navalni marca «una separación en la política exterior europea», y Berlín debe intervenir en este aspecto. Alemania ya no puede mantener «una ficción», según la cual, puede imponer sanciones a Rusia como las vigentes desde 2014 por la cuestión ucraniana, por una parte, y por otra, considerarla un socio económico de talla. Los dirigentes alemanes y rusos mantienen desde hace mucho tiempo una relación ambivalente marcada por la desconfianza, en particular por parte de una canciller que creció detrás del Telón de Acero, pero al mismo tiempo hay gran conocimiento de uno del otro. Ambos son veteranos de la escena política internacional y cada uno domina a la perfección el idioma del otro, ya que Vladimir Putin vivió en la RDA comunista cuando trabajaba en el KGB. Pero la lista de motivos de discordia no ha dejado de crecer en los últimos años. Ahora Merkel busca un acuerdo europeo para sancionar a Rusia aunque desde el periódico «Frankfurter Allgemeine Zeitung» se reclama que, si algunos socios europeos remolonean, sería necesaria una «reacción bilateral» desde Berlín.

El Novichok, un veneno muy letal

El Novichok es un agente nervioso desarrollado por la Unión Soviética en los años 70 y 80 del siglo pasado y está detrás de destacados casos de envenenamiento de opositores rusos. Tiene una toxicidad tan elevada que no hace falta tomarlo porque traspasa la piel. Así lo dijeron en 2018 expertos del Gobierno británico en relación con el caso del exagente ruso Sergéi Skripal, de 66 años, y su hija Yulia, de 33, que fueron hospitalizados en estado crítico en Salisbury, tras sufrir en marzo de aquel año una intoxicación por ese gas. A diferencia del gas sarín, que necesita una concentración de 0,2 miligramos por kilo para ser letal, al Novichok le es suficiente con 0,01 miligramos para colapsar el sistema respiratorio, ralentizar el ritmo cardíaco y provocar la muerte en cuestión de minutos. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas actualizó en 2019, por primera vez desde 1997, su lista de sustancias prohibidas con el Novichok: sus 193 Estados miembros acordaron por consenso agregar esta sustancia al anexo 1, donde se recogen tres listas que enumeran los químicos tóxicos y sus precursores, como el gas sarín o el cloro, respaldando así una propuesta conjunta de Holanda, Estados Unidos y Canadá.