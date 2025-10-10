2027 tendrá su propio 'Barbenheimer': las secuelas de 'Los Simpson' y 'Minecraft' disputarán un duelo de altura en Hollywood

El calendario cinematográfico de 2027 ya anticipa uno de los enfrentamientos más esperados de los últimos años. La productora Warner Bros ha confirmado que ambas películas coincidirán en su estreno el 25 de julio de 2027, dando lugar a un enfrentamiento histórico en taquilla entre dos gigantes de la cultura popular: Los Simpson y Minecraft.

El fenómeno recuerda inevitablemente al llamado Barbenheimer de 2023, cuando Barbie y Oppenheimer coincidieron en los cines convirtiendo su competencia en un evento cultural. Ahora, serán dos franquicias icónicas (una nacida en el mundo de los videojuegos y otra con casi cuatro décadas de historia televisiva) las que se enfrenten cara a cara en uno de los veranos cinematográficos más intensos de los últimos tiempos.

Por un lado, Los Simpsons regresará a la gran pantalla casi dos décadas después de su primera película, que recaudó más de 536,4 millones de dólares en 2007 y consolidó el poder de la familia amarilla fuera de la televisión. Esta nueva entrega pretende atraer tanto al público nostálgico como a las nuevas generaciones, con un enfoque multigeneracional que busca renovar el universo creado por Matt Groening.

Por su parte, Minecraft 2 se perfila como la continuación de un auténtico fenómeno global. La primera entrega superó los 957,8 millones de dólares en taquilla y situó a la franquicia como una de las más exitosas del cine familiar reciente. Basada en el popular videojuego de mundo abierto, esta nueva película (protagonizada nuevamente por Jack Black) aspira a repetir ese éxito y a ampliar todavía más su enorme comunidad de seguidores.

El año 2027 se perfila, además, como uno de los más competitivos para la industria del cine. A estas dos producciones se suman títulos muy esperados como Cómo entrenar a tu dragón 2, Spider-Man: Más allá del multiverso, Shrek 5, El hombre del mañana y Un lugar tranquilo: Parte III, configurando un calendario plagado de grandes estrenos.