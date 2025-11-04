Álex Ubago actúa en La Riviera el 4 de noviembre dentro de su gira mundial por el 25º aniversario de '¿Qué pides tú?

Álex Ubago suma siete fechas en España a su gira mundial del 25º aniversario de '¿Qué pides tú?'. Barcelona, Bilbao, Sevilla, Madrid, A Coruña, Valencia y San Sebastián serán los primeros escenarios de este tour en el que el cantante donostiarra realizará un repaso de los temas de su álbum debut y de los grandes éxitos de su carrera.

Ubago se embarca así, 25 años después de publicar su primer disco del que vendió un millón y medio de copias, en una gira mundial con su banda para celebrar este aniversario con un repertorio en el que no faltarán temas como 'A gritos de esperanza', 'Sin miedo a nada', o 'Qué pides tú', entre otros, según han informado desde la promotora Get In.

La primera parada de esta gira será Europa, con un primer concierto este sábado en Munich (Alemania) con entradas agotadas y 'sold out' en casi todas las actuaciones programadas como es el caso de Dublín, Ámsterdam o Bruselas. El tour en febrero y marzo de 2026 por EEUU y en mayo por México.

Álex Ubago comenzará su tour por el Estado el 17 de septiembre en el Palau de la Música de Barcelona, al que seguirán el Teatro Campos en Bilbao (24 septiembre), Cartuja Cite Box en Sevilla (26 septiembre), La Riviera en Madrid (4 noviembre), Teatro Colón en A Coruña (28 noviembre) y Roig Arena en Valencia (10 diciembre).

La fecha y lugar del concierto en San Sebastián se dará a conocer próximamente. Las entradas del tour por España saldrán a la venta este jueves a las 1:.00 horas, salvo las de las dos capitales vascas que estarán disponibles más adelante, en la web del artista donostiarra.