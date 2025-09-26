Amaia y Judeline sorprenden con una colaboración que incluye un guiño a una de las divas del pop latino

La música española incorpora una nueva colaboración con la unión de Amaia, exganadora de Operación Triunfo, y Judeline, nominada a tres Grammy Latino y una de las artistas jóvenes más prometedoras del panorama nacional. Juntas presentan "Com Você", una propuesta que combina influencias de la bossanova con arreglos de corte experimental, y que se ha convertido en uno de los estrenos destacados de la temporada.

El tema, gestado entre Barbate y Pamplona, ha sido producido por Carlos Ares, Mayo, Tuiste y Saint Lowe, habituales de la escena indie nacional. La elección del título en portugués busca transmitir una atmósfera cálida y contemplativa, en contraste con los ritmos más electrónicos que predominan en muchas colaboraciones recientes.

Uno de los elementos más llamativos de Com Você es la inclusión de un sample de “Hips Don’t Lie” de Shakira, cuyo origen se remonta a la canción "Amores como el nuestro" de Jerry Rivera, escrita por Omar Alfanno. Las artistas han acreditado a los autores originales en los créditos.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclipdirigido por Daniel Dalfó y Carlos Marcenado, ambientado en un hotel imaginario. Con el uso de realidad aumentada y una narrativa en primerapersona, el vídeo recrea un registro íntimo y cercano, en línea con la atmósfera de la canción.

Con este proyecto, Amaia y Judeline suman un trabajo conjunto que refuerza su presencia en la escena musical contemporánea. Más allá de la colaboración puntual, la canción refleja la conexión artística entre ambas intérpretes y abre la posibilidad de futuras propuestas conjuntas.