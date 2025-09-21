Angelina Jolie en San Sebastián: "Amo mi país pero no lo reconozco en este momento"

Angelina Jolie aseguró este domingo que no reconoce a su país, durante la rueda de prensa de presentación de "Couture" en el Festival de Sebastián, donde la presencia de la actriz estadounidense generó una gran expectación. "Amo mi país, pero no lo reconozco en este momento", afirmó la intérprete y productora de la película dirigida por la realizadora francesa Alice Winocour.

"Siempre he vivido -explicó- a nivel internacional. Cualquier cosa en cualquier parte que divide o limita las expresiones personales y las libertades de cualquier persona es algo muy peligroso y son tiempos tan serios que hay que tener cuidado con lo que se dice. Estamos todos juntos viviendo momentos muy difíciles". "Couture" se desarrolla en plena vorágine de la Semana de la Moda de París, cuando se entrecruzan los caminos de tres mujeres: Maxime (Jolie), una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que diagnostican un cáncer; Ada (Anyer Anei), una joven modelo de Sudán del Sur, y Angèle (Ella Rumpf), maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles y sueña con ser escritora.

Preguntada por este papel, que tiene reminiscencias al proceso médico personal de Angelina Jolie, la actriz recordó que perdió a su madre y su abuela muy joven y ella tiene ese mismo gen, por lo que se mastectomizó hace una década y se quitó los ovarios. "Los cánceres de mujeres afectan a cómo nos sentimos como mujeres, por tanto es un mensaje muy importante entender cómo muestra el viaje esta película", subrayó.

Las tres actrices estuvieron en la rueda de prensa, junto al actor Louis Garrel, la actriz Garance Marillier y Winocour, que tiene en su haber películas como 'Próxima' (2019), que ganó ese año el premio especial del jurado en San Sebastián, o 'Mustang' (2015), de la que fue coguionista. La presencia de Jolie en el Festival ha generado una gran expectación, con cientos de personas esperando bajo la lluvia su llegada en los alrededores de la alfombra roja más de dos horas antes de su aparición. Esta situación se ha reproducido incluso en la zona de prensa acreditada, donde de forma inédita durante el presente festival ha habido una cola de periodistas y blogueros esperando para entrar a la sala de ruedas de prensa mucho antes del comienzo de la comparecencia.