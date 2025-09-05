Arnold Schwarzenegger será el invitado de honor de la San Diego Comic-Con de Málaga

El actor y productor Arnold Schwarzenegger será el "gran invitado de honor" de la primera edición de San Diego Comic-Con de Málaga, según se ha revelado en Madrid en la presentación oficial del programa.

Serán más de 120.000 asistentes que durante 4 días, del 25 al 28 de septiembre, se reunirán en 82.000 metros cuadrados, con el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) como sede central, para disfrutar de más de 300 horas de contenidos exclusivos.

Hace 15 meses que comenzó el "reto" de traer a Europa este evento intergeneracional que llevaba más de cinco décadas de celebración exclusiva en San Diego (EE UU) y que se ha convertido en "mucho más que una feria del cómic", con grandes actores de Hollywood entre amantes del cine de aventuras y fantasía, las series de televisión, los videojuegos, la literatura, el 'cosplay', los juegos de rol y más.

Además de Schwarzenegger será "gran invitado de honor para homenajear a la cultura pop" como protagonista de grandes títulos del cine de acción y la fantasía como la saga de Conan El Bárbaro o 'Terminator'.

AMP.- Arnold Schwarzenegger, invitado de honor en San Diego Comic-Con Málaga Europa Press

La más importante ha sido la de C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017 "y uno de los responsables de mantener y continuar el legado de una de las editoriales más influyentes en la historia del medio".

Se suma a otras presencias confirmadas previamente como las del guionista y ganador de cuatro premios Eisner Jeph Loeb, responsable de títulos emblemáticos en el cómic como 'Supermán para todas las estaciones' o 'Batman: El largo Halloween', y Jim Lee, quien, además de dibujante icónico de colecciones como 'X-Men', actualmente es el presidente de DC Comics.

Asimismo, Disney aterrizará con dos de sus estrenos cinematográficos más sonados: 'Tron: Ares', que cuenta con Jared Leto entre sus protagonistas, y 'Predator Badlands', mientras que Lucasfilm presentará la tercera temporada de 'Star Wars Visions'.

Como ya se había comunicado, no serán los únicos títulos de estreno, pues la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Nixon' estará arropada por sus estrellas Norman Reedus y Melissa McBride, igual que el actor angloespañol Taz Skylar asistirá para introducir la continuación de la serie 'One Piece'.

En cuanto a estructura, se ha explicado que el espacio nuclear será el llamado 'Hall M', un auditorio con capacidad para más de 3.000 personas, al que se suman otros tres auditorios más y espacios como 'Ludic Plaza' para el esparcimiento de los asistentes en torno a los juegos de mesa o el 'Village', erigido en el perímetro exterior del recinto para aumentar en 22.000 metros cuadrados la capacidad total.

"Es abrumador", ha reconocido Javier Barberá, director ejecutivo de San Diego Comic-Con Málaga, quien ha estado acompañado en la presentación por personalidades como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el de Turismo, Carlos Antonio Bernal.

Según se ha destacado en la rueda de prensa, en las próximas semanas se irán desvelando más novedades del programa, que contará con un sistema de reserva en las actividades con aforo limitado para los asistentes que se pondrá en marcha en su web el 15 de septiembre.