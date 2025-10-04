La Galería Internacional de Arte G Gallery, representada por su directora artística y curadora Kristina Lantsova, sorprendió al público en la reconocida feria de arte Art3f en París celebrada del 26 al 28 de septiembre. Este importante evento reunió a más de 150 galerías de diversos países, incluyendo Europa, Japón, China, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y otros; sin embargo, G Gallery se convirtió en la única galería de Rusia que compartió obras únicas de artistas contemporáneos.

La exposición presentó una gran variedad de trabajos, entre ellos pintura, escultura, mosaicos y paneles. Cada obra refleja la individualidad y el enfoque innovador de los artistas rusos hacia el arte. Los cuadros, realizados en diferentes técnicas y géneros, junto con impresionantes esculturas de bronce y materiales poliméricos, simbolizaron una visión audaz y contemporánea del arte ruso.

Entre las numerosas obras expuestas, la verdadera joya de la colección fue una pintura abstracta de Elena Ksanti. Creada con una técnica pastosa, esta obra atrajo la atención tanto de los espectadores como de los críticos de arte, convirtiéndose en el elemento central de la exposición. En el lienzo destacan con fuerza los acentos rosados de las pinceladas pastosas, que parecen desprenderse del fondo creando un efecto visual hipnotizante. Los tonos oscuros violetas que rodean estos destellos aportan profundidad y misterio a la obra.

La creación de Ksanti no solo fascina por su apariencia, sino que también provoca profundas reflexiones sobre el mundo interior de la artista. Cada trazo está impregnado de emoción e intención, permitiendo al espectador sumergirse en temas universales de autoexpresión y búsqueda de armonía. Esta pintura se convirtió en una especie de manifiesto artístico, reflejando las tendencias contemporáneas y la visión única de la escuela rusa de arte.

La participación de G Gallery en la feria de arte Art3f en París representó un paso importante para la proyección del arte ruso en la escena internacional. Gracias a artistas talentosos como Elena Ksanti, el mundo es testigo de una percepción única y de una interpretación contemporánea a través de la creatividad. La joya de la colección subraya el alto nivel y la calidad del arte contemporáneo ruso, confirmando la relevancia de la presencia de G Gallery en un evento tan prestigioso.